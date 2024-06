Ultim'ora Repubblica - Osimhen, lo United ci riprova: soldi e Hojlund ma Conte vuole Lukaku

vedi letture

Nei mesi scorsi, lo United ha provato a convincere il Napoli per Osimhen, offrendo soldi più il cartellino di Rasmus Hojlund.

Victor Osimhen è in cima ai desideri di Psg e Chelsea ma non solo. A riferirlo è l’edizione online del quotidiano Repubblica che fa il punto sul futuro del nigeriano e svela di una proposta del Manchester United per il bomber: “Come deciso da tempo, Victor Osimhen lascerà il Napoli in questa sessione di mercato. Sull’attaccante nigeriano è sempre forte l’attenzione di Psg e Chelsea, ma anche il Manchester United continua a monitorare la sua situazione. Nella giornata di ieri, però, lo United ha avuto un contatto diretto con il procuratore di Joshua Zirzkee. Summit che è servito al club inglese a capire il costo dell’operazione, tra ingaggio, commissioni e clausola da pagare al Bologna. L’attaccante olandese ha scelto il Milan, ma va trovato l’accordo per le commissioni, cosa che al momento frena la trattativa.

Nei mesi scorsi, lo United ha provato a convincere il Napoli per Osimhen, offrendo soldi più il cartellino di Rasmus Hojlund. Proposta che potrebbe essere ripresentata, ma l’obiettivo di Antonio Conte resta Romelu Lukaku. Il mercato in attacco del Napoli partirà dopo la cessione di Osimhen, con tanti nomi proposti ma con un solo grande obiettivo: il goleador belga”.