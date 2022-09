Sky - Infortunio Osimhen, terapia conservativa ha allungato i tempi: può tornare contro la Cremonese

Le terapie per la riabilitazione di Victor Osimhen vanno avanti bene e senza intoppi.

Le terapie per la riabilitazione di Victor Osimhen vanno avanti bene e senza intoppi. Una prima prognosi poteva ipotizzare un recupero per avere a disposizione il nigeriano per la trasferta contro l’Ajax, magari portarlo in panchina, invece il Napoli ha scelto una terapia più conservativa e sicura. Dunque, molto probabilmente, il rientro di Osimhen sarà il 9 ottobre in occasione della trasferta di Cremona. A riferirlo è Sky Sport.