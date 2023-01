Sky - Scambio Gollini-Sirigu, mancano solo le firme: ecco quando può essere ufficiale

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Ormai manca solo la firma per sancire lo scambio tra Gollini e Sirigu, 2-3 giorni al massimo. Gollini andrà al Napoli in prestito con diritto di riscatto, mentre Sirugu passerà alla Fiorentina in prestito secco, ma nel contratto avrà anche un’opzione fino al 2024”.