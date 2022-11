Tmw - Il Real Madrid vuole Lobotka per sostituire Modric o Kroos! Fissata cifra per cessione

Stanislav Lobotka è il principale candidato per prendere l'eredità di Luka Modric e Toni Kroos al Real Madrid nella prossima estate

Come scrive Tuttomercatoweb, Lobotka sta bene al Napoli, ha appena rinnovato il contratto a più 3 milioni di euro annui fino al 2027 - con opzione per il 2028 - e ci sono pochissimi club che se lo possono permettere. Il prezzo che gli azzurri ne fanno è nella regione fra i 55 e i 65 milioni, ovviamente poi dipenderà dalla fine di una stagione dove lo slovacco sta mostrando tutte le sue qualità. Lo stipendio sarebbe intorno al 10% annuo rispetto a quanto pagato, così da praticamente raddoppiare quanto firmato poco fa. Non è però una questione di soldi, per Lobotka, come probabilmente non lo sarà nemmeno per gli azzurri che hanno mostrato, nell'ultimo anno, di sapere sopperire a eventuali partenze importanti.