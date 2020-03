Il doppio acquisto nella sosta: alla ripresa due rinforzi per Gattuso

(di Arturo Minervini) - Il lato positivo. “Sai cosa farò? Prenderò tutta questa negatività e la userò come carburante per trovare il lato positivo!”. È una delle frasi cult del film inno all’ottimismo, sentimento di cui si ha disperato bisogno in questi giorni. E allora, pensando alla situazione in casa Napoli, quali potrebbero essere i lati positivi di questa lunga sosta?

Il tempo è nemico di chi deve magari ritrovarsi, con il pallone che va sempre di fretta e con calendari serrati. Ne sanno qualcosa Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly, che a causa di problemi fisici hanno faticato a trovare la giusta condizioni in tutta la stagione. Per i due difensori, grandi amici nella vita di tutti i giorni, c’è l’occasione di ritrovarsi sul piano fisico e mentale in vista di una ripresa sulla carta fissata nei primi giorni di maggio.

Destini intrecciati. Sembrerebbe davvero che il futuro di Kalidou e Faouzi sia lontano da Napoli, con le voci di un loro addio estivo sempre più fitte e concrete. Finali differenti di storie molto belle: il senegalese porterà una cifra vicina, se non superiore, ai cento milioni nelle casse azzurre. L’algerino dovrà invece convincere possibili acquirenti di poter dare continuità ad una condizione fisica mai tornata ad alti livelli dopo la maledetta notte del 1 novembre 2018.

KK e Gattuso. Il povero Rino poche volte ha potuto contare sul classe ’91: il 14 dicembre 2019, nella prima del nuovo tecnico sulla panchina azzurra, Kalidou si infortuna contro il Parma dopo appena 5’. Sembrava un problema gestibile ma si è rivelato un guaio muscolare ben più serio, con KK ai box fino al 9 febbraio quando torna in campo nella sfida al Lecce. Un vero incubo i 90’ disputati contro i salentini, con Lapadula che aveva letteralmente dominato un Koulibaly totalmente fuori dal contesto e fuori condizione.

Fermo al 6 ottobre. La paradossale stagione di Ghoulam era partito con tutti i migliori auspici: titolare in 3 delle prime 7 di campionato, con 5 presenze fino alla trasferta sul campo di Torino. Sostituito dopo 56’, non vedrà mai più il campo in una partita ufficiale. Un calvario senza fine, che sembrava poter finire prima dello stop legato all’emergenza Coronavirus. "Sta dando continuità al lavoro, spero di vederlo come nelle ultime due settimane, gli manca qualcosa ma è importante si stia allenando con continuità” diceva Gattuso prima della trasferta di Brescia il 21 febbraio, poi lo stop del calcio ha spezzato le speranze di Ghoulam.

In questa lunga sosta, dunque, Koulibaly e Ghoulam avranno la possibilità di ripresentarsi al meglio per un finale di stagione che dovrebbe essere fitto di impegni. Servirà l’aiuto di tutti e due nuovi innesti saranno molto graditi per Gattuso.