KKN - Scandalo Inter-Juve 2018, da Procura FIGC chiariscono: sparì audio solo della parte su Pjanic

Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal' ha raccontato alcune notizie raccolte dalla radio ufficiale della SSC Napoli circa la polemica riguardante quell'Inter-Juventus del 2018 dopo le frasi di ieri dell'ex capo della Procura FIGC Pecoraro: "Abbiamo contattato ambienti della procura federale e, in particolare, ambienti che hanno lavorato sugli episodi di Inter-Juventus, ci è stato richiesto l'anonimato. Immediatamente dopo la partita la Procura FIGC chiese l'acquisizione delle immagini degli episodi controversi. La cosa strana è che questi file audio-video sono arrivati 5 mesi dopo rispetto alla richiesta e non subito dopo".

MANCA AUDIO SOLO PER QUELL'EPISODIO - "Ciò che è stato analizzato è materiale audio-video che riguarda anche il VAR. E si sentono i colloqui anche della Sala VAR, tra i due arbitri che sono in quella stanza. E tutte le registrazioni arrivano. Per quell'episodio controverso di Pjanic su Rafinha, il video arriva ma con un audio non da stadio. In realtà, non c'è l'audio internazionale, l'audio di fondo, l'audio ambientale. Manca l'audio solo in merito a quell'episodio".