Kvaratskhelia: "Sognavo un top club come il Napoli! Spalletti molto forte, non vedo l'ora di iniziare"

L'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia - il cui contratto è stato appena depositato - ha rilasciato un'intervista all'editorialista di Sport Express Igor Rabiner dopo essere stato omaggiato dai tifosi della Batumi Arena per l'addio e il trasferimento in Italia: "Trasferirmi in Georgia per questo periodo mi ha fatto molto bene. Il calcio qui è molto popolare. Con Spalletti ho parlato in inglese. Mi aveva parlato della possibilità di trasferirmi al Napoli e se fossi pronto. E' un allenatore molto forte, voglio lavorare con lui. Sognavo di giocare in Italia, il Napoli è un grande club. Da piccolo sognavo il Real Madrid, ma il mio sogno si è già avverato".