L'autogol di Godin: 'confessa' in TV che su Osimhen ha simulato

"Non tutti i contatti sono fallo". Questo il grossolano tentativo di Diego Godin, difensore del Cagliari, di giustificare il rigore non assegnato al Benevento per il contatto Viola-Asamoah. Tutto questo in diretta televisiva, senza che nessuno degli interlocutori trovasse l'ardire per sottolineare come quello su Viola fosse un contatto falloso.

Ma non solo. Altra domanda arguta che sarebbe potuta arrivare all'ex Atletico era la seguente: "Quindi, caro Diego, anche quello di domenica scorsa con Osimhem era un contatto ma non un fallo?".

Sarebbe stata una bella domanda, soprattutto dinanzi ad una sorta di confessione postuma di Godin. Sarebbe stata interessante anche l'eventuale risposta del difensore, che si sarebbe reso conto probabilmente di aver commesso un clamoroso autogol dialettico. Invece, tutti muti. Ancora una volta...