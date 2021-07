L'infortunio di Spinazzola è una cattiva notizia anche per il Napoli

Il pianto a dirotto di Leonardo Spinazzola dopo il dolore al tendine d'achille - scopertosi poi lesionato - nella partita contro il Belgio hanno toccato il cuore di tutti. L'infortunio occorso al terzino-rivelazione della Nazionale è una cattiva notizia per tutti. O, quantomeno, per tutti quelli che tifano Italia. Per Aurelio De Laurentiis, da sempre sostenitori incallito dei colori azzurri, la brutta novella potrebbe però rivelarsi doppia. Non solo per il feeling che l'esterno della Roma aveva mostrato con Lorenzo Insigne e per quanto ne ha alzato il rendimento in questi Europei, ma anche per ragioni di mercato.

PRIMA SCELTA - Nella semifinale di martedì contro la Spagna, e si spera nella finale di domenica prossima contro una tra Inghilterra e Danimarca, toccherà a Emerson Palmieri sostituire l'ex Juventus sulla corsia mancina. Il terzino del Chelsea fin qui aveva trovato pochissimo spazio con la Nazionale, giocando una sola gara da titolare più qualche spezzone. E la cosa faceva gioco al Napoli, che ha individuato nell'italo-brasiliano il profilo giusto per coprire una falla che da in organico c'è da tempo: il laterale sinistro.

QUALE SCONTO? - Senza la vetrina di Euro 2020 in sede di trattativa Cristiano Giuntoli e il presidente De Laurentiis avrebbero potuto chiedere uno sconto al Chelsea, facendo leva sul fatto che l'ex Roma non abbia avuto gran minutaggio né a Londra negli ultimi due anni né all'Europeo con la Nazionale. Ottenuto l'ok del giocatore, sarebbe stato più facile - economicamente parlando - prelevarlo e portarlo all'ombra del Vesuvio. Senza vetrina, d'altronde, i capi non brillano. Il k.o. di Spinazzola proietta invece Emerson Palmieri in campo in una o due partite che tutto il mondo guarderà. E così, dovesse far bene e mettersi in luce come ci auguriamo, il Chelsea potrebbe aumentare il prezzo e la concorrenza aumentare. A quel punto diventerebbe dura acquistarlo, considerando le difficoltà di questa sessione di mercato. L'infortunio di Spinazzola, insomma, non ci voleva proprio. Per tutti.