L'ultima genialata di ADL: comprare un craque mondiale con Inglese, Vinicius e Rog

(di Arturo Minervini) - Mancano ancora alcuni dettagli da limare, c'è sicuramente una situazione complicata da affrontare ma il Napoli è vicino a Nicolas Pèpè, talento classe ’95 che piace a mezza Europa ma il Napoli è avanti e sta provando a chiudere un'operazione capolavoro, la più costosa della storia del Napoli, attraverso una serie di cessioni che hanno portato il Napoli accumulare un importante tesoretto

È possibile comprare uno dei giocatori più ambiti sul panorama mondiale con i soldi di Inglese e Vinicius (due che l’azzurro non lo hanno mai indossato in una gara ufficiale) e Marko Rog? La risposta è sì: è quello che sta facendo il Napoli, in una sessione di mercato che sta vedendo un Cristiano Giuntoli grande protagonista soprattutto nel mercato in uscita. Cessioni a cifre importanti e denaro che verrà girato quasi integralmente al Lille, aggiungendo il cartellino di Adam Ounas, per provare ad anticipare una concorrenza agguerrita: su Nicolas ci sono lo United, il Bayern Monaco ed il Paris Saint-Germain. Club di primissima fascia dunque, che da tempo seguivano un calciatore che sembrava oggettivamente fuori dalla portata del Napoli perché ormai destinato ad un Top Club assoluto.

E invece arriva la zampata Laurentiis, col colpo dal cinema che inganna tutti: si aspettava Jorge Mendes ed invece il patron incontra gli agenti dell'ivoriano classe 94 e affonda gli artigli su un colpo inatteso, che darebbe al Napoli un giocatore assolutamente elettrizzante per tutta la piazza ed un rinforzo incredibile con Ancelotti che ha già dato la sua approvazione in conferenza.

Operazione complessiva da oltre 100 milioni di euro tra costo del cartellino ingaggio commissione degli agenti: sarebbe per distacco il colpo più costoso della storia del Napoli, che andrebbe a cambiare assolutamente le prospettive del club, perché nulla sarebbe più come prima se il Napoli riuscisse a strappare Pèpè a questa agguerrita concorrenza. Per il club significherebbe entrare assolutamente in competizione con tutte le altre Big d’Europa, non è quindi una squadra che va solo a ricercare giovani talenti che non sono ancora esplosi del tutto, ma una società che ha la forza di strappare uno dei giocatori più ambiti a livello mondiale e lo va a fare spendendo una cifra gigantesca, lontanissima dagli standard abituali (basti pensare che, ad oggi, l’acquisto più costoso della storia del Napoli resta quello di Gonzalo Higuain, pagato 40 milioni nell’estate del 2013 al Real Madrid. Resta solo da attendere, ma il Napoli vuole chiudere. Eccome se vuole farlo…