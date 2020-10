7 marzo 2020: l'alba del lockdown. Una data storica per l'Italia: Conte annuncia 'Lombardia zona rossa'. E' un sabato anomalo. Due giorni dopo, chiusura totale. Quel sabato, suo malgrado, senza saperlo, Tiémoué Bakayoko giocherà la sua ultima gara ufficiale. Una partita che il Monaco perde 2-1 sul campo del Nizza. Lui, che di mestiere fa altro, fornisce l'assist per il momentaneo vantaggio di Ben Yedder. Una buona prova nel 4-4-2 di Moreno. Poi lo stop. Il virus che prende il sopravvento. Il calcio che scompare, la vita che diventa altro.

SUBITO IN CAMPO? Più di sette mesi dopo, riecco Bakayoko. Un'altra maglia: è quella del Napoli. La mossa a sorpresa di Gattuso. Che sta pensando di schierarlo da titolare già contro l'Atalanta sabato al San Paolo. Subito nella mischia. Perché la differenza tra un buon giocatore e un gran colpo è nei dettagli. Seppur fisicamente non ancora al top, Bakayoko è pronto - secondo Gattuso - per sistemarsi davanti alla difesa per dare ordine ed equilibrio alla squadra. Tornando ad essere prezioso come ai tempi del Milan. Sempre con Gattuso in panchina. Che lo ha voluto fortemente convincendo De Laurentiis all'investimento in prestito. E allora, perché perdere tempo?