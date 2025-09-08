Le parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio

Senza dubbio è stato uno dei segreti del Napoli capace di conquistare il quarto Scudetto lo scorso anno. Ad agosto, a inizio stagione, nessuno l'avrebbe detto. Impossibile da pronosticare. Eppure è stato così: André-Frank Zambo Anguissa è stato uno dei calciatori più decisivi alla prima annata di Antonio Conte, un allenatore che soprattutto dai centrocampisti riesce a tirare fuori il meglio. Uno score al di sopra di ogni aspettativa: 6 gol e 5 assist in 35 presenze. Certo, non saranno i numeri di Scott McTominay, ma restano tanta roba per un centrocampista.

Alla luce di questo rendimento - anche statistico - in molti quest'anno hanno deciso di puntare su Anguissa al Fantacalcio. Alzi la mano chi non ha subito rilanci su rilanci durante l'asta: impossibile. Perché, ovviamente, ci sono questi dati e le prestazioni dello scorso anno negli occhi di tutti. A differenza dell'estate scorsa, ora il centrocampista camerunense ha un appeal elevato per i tanti palloni toccati nelle aree avversarie, parecchi di questi tramutati in gol o assist. Ormai chiunque ha capito che Anguissa è un mediano box-to-box e che si spinge parecchio in avanti. Allora perché non puntare ancora su un centrocampista da 11 G/A in una sola stagione?

Quest'anno, però, la storia potrebbe essere differente. Anguissa potrebbe abbassare il suo raggio d'azione. Anzi, così dovrebbe essere: meno invasore, più costruttore. E non lo diciamo noi. Ci sono le ultime dichiarazioni di Conte sull'ex Fulham e Villarreal a confermarlo: "Io cercherò di sfruttare al meglio le situazioni migliori, non abbiamo snaturato la voglia di McTominay di essere assaltatore. Anguissa sa che deve buttarsi sugli esterni e avere un anno più da costruttore". Più play, meno numero 8. Certo, anche così, in questa nuova posizione, ha già trovato la rete, il gol-vittoria con il Cagliari. Ragion per cui Anguissa resta un bell'acquisto al Fantacalcio, ma meglio non aspettarsi gli stessi numeri dell'annata passata.