Ufficiale Infortunio De Bruyne, il comunicato della SSC Napoli: lesione muscolare di alto grado

Arriva la comunicazione ufficiale della SSC Napoli sulle condizioni di Kevin De Bruyne: "In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo" scrive in una nota il club.

Per una lesione di III grado i tempi sono generalmente lunghi, variando da 6 a 10 settimane nei casi meno gravi fino a 3-4 mesi se c’è una rottura completa con indicazione chirurgica, ma naturalmente dipenderà da caso per caso. E' molto probabile, intanto, che il 2025 del fuoriclasse belga sia in ogni caso finito in attesa di capire l'evoluzione del suo recupero.