Infortunio De Bruyne, Sky: Kevin si opera in Belgio! Ecco i tempi di recupero

Gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell’infortunio di Kevin De Bruyne, uscito anzitempo nella sfida vinta dal Napoli contro l’Inter dopo aver trasformato il rigore dell’1-0. Il centrocampista belga ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, un problema muscolare che lo costringerà ai box per circa 3-4 mesi.

Uno stop pesante per Antonio Conte, che perde uno dei suoi uomini cardine proprio nel momento in cui la squadra stava ritrovando equilibrio e risultati. De Bruyne ha già lasciato l’Italia ed è in viaggio verso il Belgio, dove si sottoporrà all’intervento chirurgico e inizierà subito il percorso riabilitativo. A riportarlo è Sky Sport.