LIVE - ADL a KK: "Il Napoli è vivo! Koulibaly mi ha chiesto di andar via, era giusto accontentarlo"

Aurelio De Laurentiis torna a parlare. Il presidente del Napoli, nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro, rilascerà un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale con tutte le parole del patron azzurro.

14.00 - Aurelio De Laurentiis dovrebbe intervenire in diretta intorno alle 15-15:10, come riferito da Valter De Maggio durante 'Radio Goal'.

15:40 - Slitta a stasera l'intervista ad Aurelio De Laurentiis. Per ragioni di palinsesto, Radio Kiss Kiss Napoli manderà in onda la chiacchierata con il presidente stasera alle 21.

21.00 - Pochissimi minuti all'intervista di Aurelio De Laurentiis. A breve tutte le parole.

21:12 - Comincia l'intervista ad Aurelio De Laurentiis: "Un grande abbraccio e un grande saluto a tutti i tifosi. Il Calcio Napoli è un'idea meravigliosa, non ha bisogno di essere sistemato. E' vivo, vegeto, non è accaduto nulla in itinere. Forse sono stato mal interpretato. A un certo punto ho fatto una dichiarazione in cui ho parlato della 'vil moneta': la maglia azzurra deve essere considerata dal tifoso la propria pelle, basata sulla propria identità. Chi viene a giocare nel Napoli deve identificarsi con questa pelle, con questa maglia. Quando a un certo punto vedi che scompaiano e parlano solo di aumento di stipendio, quando già sono dei privilegiati, e magari poi vanno a finire in campionati misconosciuti (il chiaro riferimento è a Ospina, ndr) solo per 'vil moneta' ci rimani male.

Io ho lasciato andare via Koulibaly perché mi ha detto che ha pochi anni davanti a sé. Gli ho risposto che non poteva andare al Barcellona perché il Barcellona non ha i soldi, è in dissesto. Poi si è fatto avanti il Chelsea, a cui non abbiamo potuto dire di no. Con Koulibaly per circa un mese e mezzo ho insistito, offrendogli anche 6,5 milioni netti per cinque stagioni, una sessantina di milioni lordi. Ma se un calciatore vuole andare a fare un'altra esperienza, in un club di prestigio come il Chelsea, nel massimo campionato del mondo come la Premier, uno deve essere anche riconoscente e non può trincerarsi dietro a un no".

21:19 - Si ferma l'intervista, che sarà mandata in onda da Radio Kiss Kiss Napoli a spezzoni. Rimanete collegati con noi, su Tuttonapoli.net, fino alle 23 per tutte le parole in diretta.