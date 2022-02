LIVE - Cagliari-Napoli 1-0 (58' Pereiro): papera di Ospina, rossoblù in vantaggio

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

82' - Sostituzione anche per il Napoli: esce Malcuit, dentro Zanoli.

82' - Doppio cambio per i sardi: entrano Pavoletti e Zappa al posto di Baselli e Pereiro.

81' - Baselli ha i crampi e non ce la fa più: ci sarà il cambio.

78' - JOAO PEDRO! Marin pesca l'attaccante in profondità, ma il mancino del capitano sibila sull'esterno della rete.

74' - Cambio anche nel Cagliari: entra Marin al posto di Grassi.

71' - Gara molto spezzettata ora e con tanta intensità e contrasti.

67' - Triplo cambio per il Napoli: fuori Juan Jesus, Petagna e Demme e dentro Osimhen, Fabian Ruiz e Ounas.

65' - Koulibaly rifila un calcione a Joao Pedro e viene ammonito.

61' - Ancora Cagliari con Dalbert, traversone per Deiola che è tutto solo e incorna: gran riflesso di Ospina. Sulla ribattuta Baselli spara alto!

58' - GOL DEL CAGLIARI! Sinistro da fuori di Gaston Pereiro: il tiro è a giro sul secondo palo, ma debole. Ospina colpisce male e il pallone finisce in rete! Papera del portiere colombiano!

55' - Palla in verticale di Elmas per Petagna, Cragno esce bene e ha la meglio. Si alza però la bandierina: è fuorigioco.

53' - DEIOLA! Pereiro allarga per Dalbert che crossa al centro per Deiola. L'ex Lecce apre troppo il piatto e il tiro sfila alla sinistra di Ospina.

52' - Cominciano i movimenti nella panchina del Cagliari: anche l'ex Pavoletti ha iniziato a scaldarsi.

50' - Zielinski va alla battuta di un calcio di punizione: la palla non scende e termina altissima.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

20.04 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Durante la pausa Edoardo Goldaniga, difensore rossoblù, in intervenuto da bordocampo al microfono di Dazn: "Siamo partiti bene, ma ci sono ancora 45 minuti fondamentali. Stiamo giocando con cattiveria, molto in avanti. Ci manca l'ultimo passaggio per far gol, ma ci crediamo e metteremo tutto nel secondo tempo".

Finisce 0-0 il primo tempo dell’Unipol Domus Arena tra Cagliari e Napoli. Partita divertente ed intensa che ha visto i rossoblù creare qualche palla gol in più. Nel Napoli da rilevare l’infortunio occorso a Di Lorenzo e un paio di conclusioni dal limite. Squadre negli spogliatoi

19.50 - Termina il primo tempo

45' - Vengono concessi 4 minuti di recupero.

42' - Dalbert prende il tempo a Malcuit che lo stende. Cartellino giallo per il francese.

38' - Petagna lavora bene il pallone in area e serve Mertens: il tiro del belga viene deviato in angolo.

35' - Durissimo intervento in scivolata di Joao Pedro su Rrahamani. Cartellino giallo per l'attaccante rossoblù.

33' - Mario Rui viene dentro al campo e ci prova col destro. Tiro insidioso, Cragno devia in corner.

31' - Verticalizzazione profonda di Baselli per Joao Pedro. Il brasiliano non dà forza al colpo di testa, nessun problema per Ospina.

29' - Napoli in difficoltà in questa fase. Gli azzurri soffrono l'intesnità dei sardi e sbagliano tanti passaggi in costruzione.

27' - Non ce la fa Di Lorenzo che è costretto al cambio. Entra al suo posto Malcuit.

22' - Di Lorenzo adesso è rientrato in campo. Non sembra stare benissimo, le sue condizioni saranno testate

20' - Botta alla testa per Di Lorenzo, entra in campo lo staff medico azzurro. Si scalda anche Malcuit.

18' - JOAO PEDRO! Koulibaly sbaglia l'uscita e regala palla al Cagliari. Joao Pedro da ottima posizione spara a lato. Si salva il Napoli.

17' - Ospina resta a terra dopo il contatto con Altare, poi il colombiano si rialza prontamente. Precauzionalente si scalda Meret.

16' - Pereiro, cross profondo per Altare sul secondo palo. Il centrale stacca su Ospina e mette di un soffio a lato.

13' - Joao Pedro entra in area dopo una combinazione con Pereiro. Chiusura fondamentale di Di Lorenzo, poi spazza via Ospina.

11' - RRAHMANI! Sugli sviluppi di un corner battuto da Zielinski, la sfera viene spizzata e arriva a Rrahmani che a due passi da Cragno spara alto.

10' - DI LORENZO! Traversone dalla sinistra, il pallone sfila e arriva sui piedi dell'accorrente Di Lorenzo. Tiro col mancino di prima intenzione, Cragno compie una grande parata e alza sopra la traversa.

6' - Zielinski allarga a sinistra per Mario Rui, ma il cross del portoghese è troppo profondo e fuori misura.

3' - Ritmi subito alti con le squadre che si affrontano a viso aperto.

19.00 - PARTITI! Inizia il match

18.57 - Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, prima del match con il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Noi dobbiamo fare i fatti, non i titoli. Poche chiacchiere, sappiamo che il Napoli è una grandissima squadra, abbiamo visto giovedì cosa ha fatto con il Barcellona. Noi dobbiamo superare noi stessi per metterli in difficoltà, poi il risultato è figlio di tante cose, tanti episodi".

18.55 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match di Cagliari è intervenuto al microfono di Dazn: "Sarebbe importante fare risultato, però il campionato è molto lungo, ci sono ancora tredici gare. e' una tappa di tredici gare: molto importante, ma come le altre dobbiamo continuare a testa bassa".

18.53 - Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, prima del match di campionato contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Affrontiamo un avversario forte, che sta dimostrando il suo valore in ogni competizione. E' difficile individuare un punto debole, dobbiamo solo continuare come stiamo facendo"

18.50 - Amir Rrahmani, difensore del Napoli, prima della sfida contro il Cagliari all'Unipol Domus è intervenuto al microfono di Dazn: "Il Cagliari gioca molto bene in casa, noi dobbiamo fare il nostro gioco. Questo non dipende dall'avversario, sappiamo di dover fare il nostro gioco per arrivare ai tre punti".

18.45 - Ultimato il riscaldamento mentre lo stadio è già gremito: previsto il sold-out del 75% della capienza

18:01 - FORMAZIONI UFFICIALI - E' di nuovo emergenza in casa Napoli. Out Lozano, Lobotka, Politano, Anguissa, Tuanzebe ed Insigne, ma bisogna gestire anche la fatica di Fabian e Osimhen per evitare altri infortuni. C'era grande attesa per le scelte di Luciano Spalletti per la sfida con il Cagliari e adesso sono ufficiali. Il cambio modulo c'è: si passa alla difesa a tre, con Juan Jesus insieme a Koulibaly e Rrahmani; in mediana Zielinski scala accanto a Demme, con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. Out sia Osimhen che Fabian, spazio a Elmas con Mertens e Petagna nel 3-4-2-1 della formazione azzurra. In casa Cagliari Mazzarri recupera Lovato in difesa con Altare e Goldaniga, out Obert.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Baselli, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro. All: Mazzarri

NAPOLI (3-4-1-2): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui; Elmas; Mertens, Petagna. All: Spalletti

17.45 - Il Napoli ha lasciato l'albergo e sta raggiungendo lo stadio. A breve le formazioni ufficiali

Il compito non sarà di certo agevole contro il Cagliari dell'ex Mazzarri, in uno stadio in cui la rivalità più forte (e mai nascosta) è proprio contro il Napoli, ma soprattutto contro una squadra finalmente rigenerata dall'ex Mazzarri e reduce da 5 risultati positivi nelle ultime 6 gare (l'unico ko in questo 2022 contro la Roma). Il Cagliari come il Barça, ha provato ad estremizzare venerdì Spalletti in un'intervista, per alzare l'attenzione della squadra per un impegno che cade tra le due sfide ai catalani e quindi con tutte le ricadute sul piano del dispendio fisico e mentale che ne derivano.

Dopo Lozano, Politano, Anguissa, Lobotka e Tuanzebe, Spalletti ieri ha perso anche Insigne per un affaticamento, ma il problema è gestire nell'emergenza i giocatori non al meglio come Fabian e Osimhen (ieri non s'è allenato). Il tecnico dovrà lanciare Ounas (che non ha i 90') e deve decidere se rischiare Fabian (con Demme) oppure arretrare Zielinski, ma a quel punto sarebbe costretto a schierare in attacco sia Mertens che Petagna, perdendo un cambio offensivo. Ieri è stato provato anche Mario Rui a centrocampo (a sinistra a quel punto agirebbe Juan Jesus), ma non sembra la soluzione favorita dall'inizio.

La gara di Cagliari può diventare un bivio stagionale. Il pari del Milan ed il ko interno dell'Inter (che ha comunque una gara in meno), offrono al Napoli la possibilità di rilanciare ulteriormente le proprie ambizioni e riconquistare quella prima posizione persa ad inizio dicembre col ko con l'Atalanta in un'incredibile emergenza durata poi fino a gennaio inoltrato. Al Napoli di Spalletti in ogni caso il merito di aver superato avversità di ogni tipo fino a costruirsi questa opportunità (con quattro vittorie e due pareggi, contro Juve e Inter, in questo 2022).

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Napoli