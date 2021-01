LIVE - Juventus-Napoli, pre-partita: attesa per le formazioni, un solo dubbio per Gattuso

Premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

18.00 - Juan Cuadrado è una forte tentazione di Andrea Pirlo per la partita di questa sera. Il colombiano, dopo l’annuncio odierno della negativizzazione al Covid-19, ha raggiunto nel primo pomeriggio il resto della squadra in quel di Reggio Emilia mettendosi a disposizione per la finale di Supercoppa italiana di questa sera contro il Napoli. Le ultime indiscrezioni lo vedono indiziato a partire dal primo minuto con la decisione finale che verrà presa dallo staff bianconero nella riunione tecnica del tardo pomeriggio.

17.45 - Rafael Cabral, l'eroe di Doha nel 2014, ha commentato sui social l'attesa, la sua, per la partita di questa sera tra Juventus e Napoli: "Stasera c'è di nuovo la Supercoppa contro la Juventus. Però questa volta ci sarò da tifoso. Forza Napoli sempre. Forza ragazzi".

17.40 - Roberto Mancini sarà uno dei pochissimi ospiti in tribuna che potranno assistere stasera alla finale di Supercoppa italiana. Insieme al ct azzurro ci saranno il designatore Rizzoli, il presidente della Regione Bonaccini, il sindaco di Reggio Emilia, Vecchi, Ciro Ferrara, doppio ex e membro del team Legend della Lega, e il direttore marketing della Sony, Zeppieri, che al termine dell'incontro scenderà in campo per premiare le due formazioni. Con lui il presidente della Lega Dal Pino

Pirlo senza De Ligt, Alex Sandro, Demiral e Dybala, dovrebbe preferire Kulusevski a Morata in coppia con Ronaldo in un 3-5-2 con Chiesa e Bernardeschi ai lati, Bentancur, Arthur e Mckennie (ma non si esclude Ramsey) ed una linea a tre obbligata con Danilo, Bonucci e Chiellini. Difficile la linea a quattro considerando le condizioni precarie di Frabotta.

Gattuso può contare su Petagna che dovrebbe stringere i denti e piazzarsi in attacco, supportato da Lozano, Zielinski ed Insigne. In mediana Demme e Bakayoko ed in difesa davanti ad Ospina, con Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly, l'unico dubbio riguarda Mario Rui e Hysaj col primo favorito.

Tutto in una notte. Il Napoli è di scena a Reggio Emilia per la Supercoppa italiana contro la rivale di sempre, la Juventus, con l'obiettivo di portare a casa il 12esimo trofeo della sua storia e nello specifico quella che sarebbe la 3a Supercoppa italiana (le altre due vinte sempre contro la Juventus) ed il 5° trofeo della gestione De Laurentiis. La squadra di Gattuso ci arriva galvanizzata da tre vittorie di fila, in particolare l'ultima con la Fiorentina roboante e convincente, mentre di fronte la Juventus dopo il ko con l'Inter sembra già all'ultima spiaggia con Pirlo. I bianconeri ricorreranno a tutta la loro esperienza e le loro individualità per riscattarsi e su questo ha insistitito molto Gattuso in conferenza stampa.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Napoli, gara valida per la Supercoppa italiana!