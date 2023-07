LIVE - Napoli-Anaune, pre-partita: i Campioni d'Italia scendono in campo col tricolore sul petto

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

17.20 - Azzurri in campo per il riscaldamento mentre sono già quasi piene le tribunette: è stato raggiunto il soldout nelle scorse ore

17.15 - C'è il primo 11 di Rudi Garcia che può impiegare i giocatori che stanno svolgendo la preparazione dal primo giorno e quindi dà spazio a diversi giovani della Primavera ed elementi di rientro dai prestiti oltre a Juan Jesus, Mario Rui, Demme, Zerbin e Politano che sono gli uomini di prima squadra presenti dall'inizio.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Contini; Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui (cap); Vergara, Demme, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin. All. Garcia. A disposizione: Turi, Idasiak, Obaretin, Olivera, Saco, Marchisano, D'Avino, Cioffi, Marranzino, Russo, Iaccarino, D'Agostino

ANAUNE: Gionta; Sartori, Badjan, Menapace, Allegretti, Faes, Micheli, Casagrande, Biscaro, Kumrija, Diagne. All. Morano. A disposizione: Souza Krueger, Belfanti, Cressotti, Stankov, Buzura, Berti, Prantil, Orsini, Rizzi.

17.00 - L'Anaune già in campo pronta al riscaldamento

16.45 - I big azzurri proseguono col lavoro fisico ed aerobico, tra poco il resto del gruppo in campo per il riscaldamento

16.30 - In campo ci sono ancora i nazionali arrivati martedì, come stamattina, per accelerare e rimettersi in pari come condizione

All'amichevole non prenderanno parte i nazionali arrivati martedì in ritiro e che anche questa mattina hanno svolto lavoro atletico per rimettersi in pari dei compagni. Anguissa e Simeone invece già da ieri sono in gruppo mentre Juan Jesus e Politano, in ritiro dal primo giorno, sono attesi da titolari.

Le amichevoli Napoli-Anaune Val di Non e Napoli-Spal verranno trasmesse in pay tv sui canali SkySport. La gara in programma lunedì 24/07 alle ore 18:00 contro la Spal verrà trasmessa anche in chiaro sul canale TV8.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Anaune, primo test estivo del Napoli di Rudi Garcia.