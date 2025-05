Infortunio Lobotka, sospiro di sollievo per Conte? I possibili tempi di recupero

vedi letture

Stanislav Lobotka è uscito anzitempo per infortunio nell'ultima partita del Napoli contro il Lecce. Una distorsione alla caviglia destra rimediata in un duello alla fine del primo tempo con Karlsson, che involontariamente gli è franato sulla gamba favorendo la torsione innaturale, e che l’ha costretto a salutare tutti al nono minuto della ripresa. Oggi si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra.

I tempi di recupero non sono ancora noti, ma ma si tratta solo di una distorsione alla caviglia. Generalmente, per infortuni di questa natura, il periodo di stop varia dai 7 ai 10 giorni, stando a quanto riferito da Sky Sport. Il centrocampista slovacco è quindi in dubbio per la prossima giornata contro il Genoa. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.