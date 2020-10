LIVE - Napoli-AZ, pre-partita: Gattuso con 4 cambi, attesa per l'ultimo tampone degli olandesi

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

16.30 - Per Sky arrivano conferme sull'impiego di Merert tra i pali, Maksimovic al centro della difesa con Koulibaly, Mario Rui a sinistra e Lobotka in mediana. Queste dovrebbero essere le novità di formazione

16.00 - L'Az Alkmaar sui propri canali social ha svelato quelli che saranno i colori delle maglie che le due squadre indosseranno questa sera in occasione della sfida d'esordio in Europa League. Casacca classica azzurra per la squadra di Gattuso con novità: bordi e stemma dorati

15.30 - Il dilemma non è ancora del tutto sciolto: si gioca? Napoli-Az in programma questo pomeriggio alle ore 18.55 non è in discussione. Al momento si gioca. Intanto, oggi i risultati degli ultimi tamponi della squadra olandese e dopo il verdetto si avranno idee più chiare sul destino dell'incontro.

Gattuso è stato chiaro: non più di 4 cambi che dovrebbero essere rappresentati dunque da Meret tra i pali, Maksimovic (favorito su Rrahmani) in coppia con Koulibaly e Mario Rui a sinistra al posto di Hysaj. A centrocampo con Fabian il quarto cambio: prima da titolare stagionale per Demme. In attacco infatti si va verso la conferma dell'attacco micidiale con Politano, Mertens e Lozano dietro Osimhen. Naturalmente con i 5 cambi Gattuso avrà tutte le possibilità di gestire le energie in vista del derby di domenica.

Senza 13 elementi positivi, Arne Slot dovrebbe comunque poter contare su almeno 9 titlari: i problemi riguardano l'attacco, privo della stellina Boadu, e che dovrebbe prevedere tre giocatori di movimenti come Stengs, Karlsson e Gudmundsson mentre per il resto a centrocampo ha a disposizione Midsjo (ex obiettivo anche del Napoli), de Wit e Koopmeiners. In difesa Hatzidiakos e Martins Indi con Svensson a destra e Wijndal a sinistra.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-AZ! Al San Paolo contro gli olandesi dell'AZ inizia quest'oggi l'Europa League del Napoli. Nonostante le 13 positività dell'AZ, la gara infatti si dovrebbe giocare: sia perché sono 19 i giocatori a disposizione per gli olandesi (da protocollo per l'Uefa ne basterebbero 13 con un portiere), ma soprattutto perché salvo ulteriori positività o sintomi Covid, l'ASL non dovrebbe intervenire e modificare l'ok arrivato dalle autorità olandesi. Situazione che, almeno secondo i due allenatori, non dovrebbe spostare più di tanto a livello tecnico visto che alla fine mancherà solo un titolare, il talentuoso centravanti Boadu. Per il Napoli, naturalmente, è un match da non fallire per iniziare col piede giusto un girone che Gattuso ha definito tutt'altro che agevole, considerando anche la Real Sociedad prima in questo momento in Liga, ma anche lo stesso AZ ed in questo senso il tecnico del Napoli ha reso benissimo l'idea: "Sembra che domani giochiamo con degli scappati di casa mentre è un girone difficile da passare. L'AZ l'anno scorso era al vertice con l'Ajax prima dello stop, ha dato via un solo giocatore, hanno problemi di Covid ma mancherà solo 1 giocatore titolare in attacco. Dovremo esprimerci al massimo per passare!"