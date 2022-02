LIVE - Napoli-Barcellona 1-4 (9' Alba, 13' de Jong, 23' Insigne, 45' Piquè, 59' Aubameyang): poker degli spagnoli

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

65' - Altro filtrante per Aubameyang, a tu per tu con Meret: bravo il portiere ad uscirgli sui piedi ed evitare il tiro.

62' - Primo cambio per il Barcellona: esce Busquets ed entra Gavi.

59' - GOL DEL BARCELLONA! Adama Traorè punta nuovamente la difesa del Napoli e va per vie centrali. Servizio in area per de Jong che fa un velo per Aubameyang che di prima intenzione tira a giro e batte Meret.

56' - Zielinski entra in scivolata su Aubameyang e commette fallo. Cartellino giallo per il polacco.

54' - Adama Traorè punta Mario Rui e scodella al centro. Pallone velenoso che rischia di beffare Meret, bravo ad allontanare la sfera.

51' - Insigne, imbucata in area per Zielinski che tenta un tiro-cross col mancino. Dest devia in angolo.

49' - Apertura di Pedri per Traoré che fallisce il controllo. Rimessa laterale per il Napoli.

46' - Subito cambio per il Napoli: fuori Demme e dentro Politano

22.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

21.46 - Termina il primo tempo

45' - Viene concesso un minuto di recupero.

45' - GOL DEL BARCELLONA! Sugli sviluppi di un corner, la palla viene girata dagli spagnoli. Jordi Alba appoggia dentro per Piquè che col sinistro calcia in diagonale e trafigge Meret.

40' - Osimhen, da solo, sfida tutta la difesa del Barcellona, ma si chiude alla bandierina: Nel rimpallo finale, secondo Karasev, l'ultimo tocco è suo.

38' - Adama Traore si fa strada a suon di dribbling ma Demme ripiega e alla fine riesce a chiudere.

33' - Ancora Insigne, che stavolta va via in campo aperto a tutta velocità. Arrivato al limite dell'area non fa partire il cross e fa partire un destro che però non inquadra lo specchio.

31' - Insigne recupera palla a centrocampo e fa partire il contropiede. Uno-due con Osimhen, ma Dest in velocità lo rimonta.

28' - AUBAMEYANG! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, spizzata di Piquè sul secondo palo per Aubameyang che da pochi passi e tutto solo colpisce di testa a lato. Si salva il Napoli.

27' - Ennesimo pallone perso in uscita dal Napoli. Ferran Torres recupera la sfera e calcia trovando la deviazione decisiva di Mario Rui. Corner per i blaugrana.

23' - GOOOOOOL DEL NAPOLIII! Sul dischetto si presenta il capitano Lorenzo Insigne che bette ter Stegen e accorcia le distanze.

22' - Insigne lancia in profondità Osimhen. Ter Stegen esce e atterra il nigeriano. Inizialmente Karasev aveva concesso la punizione, poi ha cambiato decisione. Calcio di rigore per il Napoli

17' - DEST! Destro dalla distanza dell'americano: la sfera sfila a lato e termina sul fondo.

15' - Uno-due micidiale del Barcellona, il Napoli sta accusando il colpo e sbagliando tanti appoggi elementari.

13' - GOL DEL BARCELLONA! Raddoppio dei blaugrana in pochi minuti. de Jong raccoglie la palla al limite dell'area e pennella un destro a giro che lascia impietrito Meret. 0-2 per gli spagnoli.

9' - GOL DEL BARCELLONA! Da un calcio d'angolo per il Napoli nasce il vantaggio del Barcellona. Insigne sbaglia la misura del tocco dalla bandierina e favorisce il contropiede: Adama Traoré parte in ripartenza, regge col fisico, apre su Jordi Alba che col destro batte Meret!

6' - Fallo tattico di Ferran Torres su Fabian. Fischia l'arbitro che però non ammonisce lo spagnolo del Barcellona.

4' - Elmas ha un buon break a centrocampo e parte palla al piede. Apertura per Di Lorenzo, che di prima prova a crossare per Osimhen: ter Stegen esce e fa sua la sfera.

21.00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20.57 - Le due formazioni fanno il loro ingresso sul terreno di gioco: inno dell'Europa League e si comincerà.

20.51 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match di Europa League con il Barcellona è intervenuto al microfono di Dazn: "Gara di grande emozione. C'è voglia di misurarsi con questi grandi campioni. La gara ci dà la misura del punto a cui siamo arrivati con questa squadra. Sarà una partita importante, vogliamo giocarcela fino alla fine".

Ha incontrato qualche napoletano alla vigilia? Ha sentito l'umore della città? "Il napoletano è sempre entusiasta e voglioso di vincere. Vogliamo regalare una grande soddisfazione anche a loro".

20.45 - Nel pre-partita di Napoli-Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il portiere azzurro Alex Meret.

E’ la tua partita più importante? “Sicuramente è tra le più importanti contro una squadra difficile che ci darà filo da torcere. Sappiamo che possiamo farcela, possiamo passare il turno. Speriamo di farlo davanti al nostro pubblico”.

Ter Stegen ti ha definito un portierazo: “Sono parole che fanno molto piacere, anche lui è un grandissimo portiere, lo sta dimostrando da tanti anni. Che vince il migliore oggi”.

20.41 - Nel pre-partita di Napoli-Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il ds azzurro Cristiano Giuntoli.

E’ una sfida da vincere, più tranquillo con Osimhen in campo? “Non è solo importante per me ma anche per i ragazzi, perché sarà una partita dove loro avranno grande palleggio e magari ci saranno più spazi per Osimhen”.

Insigne torna dal 1’, cosa vi aspettate dal capitano? “Ci aspettiamo sempre molto dal nostro capitano, anche lui viene da un infortunio ma avrà tante energie nervose da spendere”.

Più propositivo rispetto all’andata? "Preparò la partita come le altre, ma poi loro con le loro qualità non ce lo permisero. Vogliamo sempre fare noi la partita, a volte ci riesce, altre come a Barcellona no. Ma la nostra volontà è sempre quella”.

18.45 - Sono ufficiali le formazioni del playoff di ritorno per l'accesso agli ottavi di finale di Europa League tra Napoli e Barcellona. Spalletti ritrova Insigne, il capitano che torna titolare dopo l'andata al Camp Nou agirà nel terzetto alle spalle di Osimhen con Zielinski ed Elmas. In mediana Fabian torna in coppia con Demme mentre in difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Tra i pali c'è Meret, portiere di coppa.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri, Busquets, de Jong; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi

18.00 - Pian piano Luciano Spalletti sta risolvendo ogni dubbio in merito all'undici da mandare in campo stasera contro il Barcellona. Secondo Sky Sport, il ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro dovrebbe esser vinto da Mario Rui, così Juan Jesus tornerà in panchina. Davanti Insigne, come annunciato dall'allenatore, sarà titolare con Elmas, Zielinski e Osimhen.

Xavi recupera Araujo che torna in coppia con Piquè, a sinistra Jordi Alba ed a destra il più offensivo Dest se la gioca con Mingueza. A centrocampo si affiderà all'esperienza di Busquets per guidare il talento di Pedri e De Jong mentre in attacco Gavi ed Aubameyang sembrano certi di una maglia ed a destra se la giocano talenti incredibili come Ferran Torres, Dembelé e Adama Traoré: i due che resteranno furoi saranno le armi letali di Xavi nella ripresa.

Spalletti ritrova Politano ed Insigne, ma il tecnico s'è sbilanciato solo sulla titolarità del capitano che quindi agirà nel terzetto con Zielinski (ed uno tra Politano e Elmas) dietro Osimhen. In mediana Fabian dovrebbe tornare in coppia con Demme mentre in difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly il dubbio è tra Juan Jesus come all'andata per arginare Dembelé o Traorè oppure (più probabilmente) Mario Rui per avere più qualità in costruzione.

A Fuorigrotta arriva il Barcellona ed al Napoli servirà l'impresa per continuare il cammino europeo eliminando la vera stra-favorita alla vittoria finale. Sì, perché i catalani sono in grande crescita, grazie ad un incredibile mercato di gennaio ma anche al lavoro di Xavi che ha migliorato la qualità del gioco ed il rendimento di tanti giovani con un futuro stellare. Non a caso il Barça è primo in Liga nel 2022, non perde da 9 partite ed in trasferta non ha mai perso dall'arrivo di Xavi (l'unico ko a dicembre a Monaco contro il Bayern in Champions). Le difficoltà della sfida riguardano anche il momento del Napoli, alle prese con assenze importanti, dei giocatori recuperati ma non al 100% ed una stanchezza accumulata proprio per i tanti impegni spremendo alcuni elementi. Il Napoli dovrà far valere, oltre alla solidità difensiva, maggiore coraggio rispetto all'andata sia nella costruzione dal basso che nell'accompagnare Osimhen, trascianti da un Maradona sold-out al 75% con 41mila spettatori.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Barcellona