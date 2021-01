LIVE - Napoli-Fiorentina 4-0 (5' Insigne, 36' Demme, 38' Lozano, 45' Zielinski): secondo tempo in corso

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

61' - Primo cambio nel Napoli: esce Lozano, entra Politano.

55' - Koulibaly! Pallonetto di Vlahovic che supera Ospina, Koulibaly in scivolata, con le spalle ricolte alla porta, salva sulla linea.

51' - Insigne sulla ripartenza punta Milenkovic e cade in area dopo uno sgambetto, Chiffi incredibilmente ammonisce per simulazione il capitano azzurro.

50' - Tiro cross pericoloso di Kouame, Ospina salva.

46' - Primo cambio per la Fiorentina: fuori Ribery, dentro Kouame

13.35 - Inizia il secondo tempo.

13.20 - Dopo 45 minuti il Napoli ha già messo una ipoteca sulla partita: Fiorentina sotto 4-0 e squadre negli spogliatoi. All'intervallo Andrea Petagna, autore di due assist, è intervenuto al microfono di Dazn: "In Serie A tutte le partite sono difficili. Abbiamo un buon vantaggio da gestire, ma questo risultato ci dà fiducia in vista della Supercoppa. Colloquio con Zielinski? Mi ha detto che ho fatto due assist importanti per la squadra, sono contento e devo continuare così".

13.19 - Termina il primo tempo

45' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ZIELINSKI!!! Tacco di Demme per l'inserimento di Mario Rui, palla per Zielinski che con un diagonale da fuori area trova il poker!

Concessi 3 minuti di recupero.

39' - Nell'azione del gol Lozano prende una botta al ginocchio e si accascia a terra. El Chucky dopo le cure ritorna in campo.

38' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! LOZANO!!! Azione personale di Insigne in mezzo a 4 viola, palla filtrante per Lozano che taglia da destra e in scivolata firma il 3-0.

36' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! DEMME!!! Ripartenza letale del Napoli, Zielinski parte palla al peide palla a sinistra per Petagna e che temporeggia e serve l'accorrente Demme che in scivolata di destro mette la palla in rete.

32' - Ripartenza viola, da Ribery a Biraghi, diagonale pericolosissimo che esce di poco.

29' - Vlahovic difende la palla in area e al minimo contatto con Manolas si lascia cadere, l'arbitro lascia continuare.

28' - Dopo la parata ancora problemi alla spalla per Ospina che, dopo le cure dello staff medico del Napoli, rimane in campo.

27' - Ospina! Destro a botta sicura di Ribery dal dischetto dopo un rimpallo su tiro di Vlahovic, miracolo di Ospima che salva in angolo.

23' - Incredibile occasione per la Fiorentina! Tiro di Biraghi deviato dal tacco da Demme, la palla s'impenna e va all'incrocio, sulla linea Koulibaly salva colpendo di testa aiutato dalla traversa.

18' - Dopo l'intervento dei sanitari entrambi gli azzurri riprendono il gioco.

17'- Scontro in area tra Manolas e Ospina su una palla alta, gli azzurri rimangono a terra con dei problemi alla spalla.

16' - Dall'azione del corner Insigne prova un tiro al volo, la palla si spegne sul fondo.

15'- Lozano scatenato entra in area e cade dopo un leggera spinta di Igor, è calcio d'angolo.

8'- Ancora Lozano entra in area, contrastato da Pezziella, serve la palla dietro di tacco ma nessuno riesce ad approfittarne e Milenkovic allontana.

5' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! INSIGNE!!! Lozano la mette a centro dalla destra, Petagna difende bene la palla in area e la scarica dietro per Insigne che con un diagonale chirurgico sblocca la partita.

12.33 - Partiti!

12.27 - Squadre in campo

11.20 - Mancano poco più di un'ora al fischio d'inizio di Napoli-Fiorentina, lunch match della diciottesima giornata di campionato. Note le formazioni ufficiali. In casa Napoli Rino Gattuso cambia ben sette pedine rispetto all'ultimo match di Coppa Italia. Recuperato a tempo di record Manolas, titolare con Koulibaly. Out lo squalificato Di Lorenzo, c'è Hysaj a destra col rientro di Mario Rui a sinistra. Senza Fabian, Demme con Bakayoko in mediana. In attacco Lozano vince il ballottaggio con Politano e Petagna viene confermato centravanti: Mertens è in panchina ed entrerà a gara in corso.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Igor, Milenkovic, Pezzella; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery, Vlahovic.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina! Dopo due vittorie molto sofferte contro Udinese ed Empoli, il Napoli è chiamato a dare continuità con la Fiorentina per restare agganciato almeno al treno del quarto posto e avvicinarsi nel migliore dei modi alla Supercoppa contro la Juventus. Match tutt'altro che agevole per gli azzurri, per il rendimento interno che è particolarmente negativo nell'ultimo periodo, ma anche per il valore dei viola, con Prandelli tornati su livelli un po' più alti e non a caso capaci di vincere a Torino contro la Juventus e portare l'Inter ai supplementari nell'ultima gara disputata.