LIVE - Napoli-Juventus, pre-partita: aperti i tornelli, disponibili biglietti dell'anello inferiore

FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata

La Juventus arriva a Napoli con un pareggio e una sconfitta in questo avvio di campionato. Un dato che è capitato una sola volta. Nelle precedenti 51 stagioni di Serie A infatti solo nel 2015/16, i bianconeri non avevano ottenuto alcuna vittoria nelle prime tre gare stagionali.

Dopo le vittorie su Venezia e Genoa, Luciano Spalletti va a caccia stasera della terza vittoria su tre giornate. Il tecnico del Napoli potrebbe diventare solo il 2° allenatore nella storia del Napoli in Serie A a vincere tutte le prime tre gare di campionato, dopo Rafael Benítez (4/4 in quel caso nel 2013).

Spalletti perde Lobotka ed è l'infortunio che gli crea più grattacapi perché lo priva del secondo vertice basso per poter applicare il 4-3-3: "E' chiaro che se manca Lobotka ora, un po' ci infastidisce, avevamo organizzato le cose lì in un certo modo e manca pure Demme, ma sono convinto che Anguissa e gente tipo Fabian, non avranno problemi a rendersi conto in che zona saranno ad operare". E la novità è proprio Anguissa, chiamato all'esordio da titolare subito, nella sfida più sentita alla Juventus. Per non dargli troppi compititi tattici da vertice basso, Spalletti potrebbe passare al 4-2-3-1 con Anguissa e Fabian mentre Elmas (non al meglio dopo i 3 impegni, come Zielinski, con cui potrebbe alternarsi) potrebbe alzarsi qualche metro dietro Osimhen. Per il resto formazione fatta con Politano favorito su Lozano e la solita linea difensiva con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti ad Ospina.

Luciano Spalletti non si fida della Juventus. Il tecnico del Napoli si attende un avversario altamente competitivo anche senza Chiesa ed i sudamericani ed in conferenza stampa lo sottolinea più volte, senza troppi giri di parole, non accettando domande sulle assenze bianconere: "Tutti ora dicono che la Juve non ha calciatori, e non è una cosa che ha detto Allegri e quindi non mettetemi contro, ma chi lo dice vuole mettere noi in svantaggio psicologico. E' un aiutare la Juve. Mi garba poco!", le parole del tecnico che comunque ha le sue difficoltà nella gestione dei nazionali, con Osimhen ed Elmas arrivati in extremis e Ospina addirittura in tarda serata: "I nazionali hanno nei muscoli e nella testa la fatica delle partite, alcuni speriamo di vederli prima di andare a letto, così gli do la buonanotte".

