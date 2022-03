LIVE - Napoli-Milan, pre-partita: Lobotka dal 1'. Kessié trequartista

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

19.45 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Milan posticipo e big match della 28ª giornata di Serie A. Spalletti recupera Lozano e Anguissa per la panchina e l'unica novità rispetto all'Olimpico è il ritorno dal 1' di Lobotka, in coppia con Fabian in mediana. In difesa solita linea a quattro davanti ad Ospina: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In avanti Zielinski viene preferito ad Elmas e compone il terzetto dietro ad Osimhen con Insigne e Politano.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessiè, Leao; Giroud. All. Pioli.

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 14 confronti di Serie A con il Napoli (3-1 fuori casa il 22 novembre 2020, poi 8 sconfitte e 5 pareggi) ed arriva da due pareggi consecutivi in campionato e non ne colleziona tre di fila in Serie A dal settembre 2018, sotto la guida di Gennaro Gattuso (tre “X” in quel caso con Cagliari, Atalanta ed Empoli). Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti in questo girone di ritorno (18 punti in otto partite contro i 15 punti dei rossoneri).

Solo il Cagliari (8) fa peggio del Milan su sviluppi di corner in questo campionato (sette gol incassati, tra cui quello del match d’andata contro il Napoli): i rossoneri hanno concesso il 24% dei gol in questa Serie A da questa situazione di gioco (in percentuale nessuno fa peggio). Sarà anche la sfida tra le due squadre che contano più gol da fuori area: il Napoli 10, grazie anche ai sei centri dalla distanza di Fabian Ruiz (primato nel torneo in corso), il Milan nove (Ibrahimovic con tre è il rossonero che ne ha realizzati di più da fuori).

Spalletti non nasconde la sua soddisfazione per avere quasi tutti a disposizione (restano fuori solo Tuanzebe e Malcuit). "Lozano ci sarà, Lobotka si è allenato bene tutta la settimana ed in allenamento ci sono quei nomi che rendono migliori le sedute - sottolinea il tecnico -. Se mi metto io nell'allenamento allora viene peggio, con Anguissa, Lobotka, Lozano la palla viaggia meglio e viene tutto meglio”. Il Napoli recupera dunque altri cambi importanti mentre Lobotka partirà titolare al fianco di Fabian. Nessun dubbio anche su Politano a destra e Zielinski al centro del terzetto con Insigne, nonostante i complimenti di Spalletti ad Elmas

"Sappiamo che ci giochiamo moltissimo ed abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere". Luciano Spalletti non nasconde l'attesa e l'emozione, anche per dare ulteriore spinta alla sua squadra ed all'ambiente, alla vigilia del big-match contro il Milan. Il suo Napoli dopo una lunga rincorsa, superando avversità di ogni tipo tra dicembre e gennaio, si presenta alla sfida forte della miglior difesa e del miglior rendimento nel 2022 ed anche per questo più consapevole di voler sfruttare fino in fondo quest'opportunità: "Pronunciare quella parola (Scudetto, ndr)? La posso pronunciare, non è un problema, noi vogliamo giocarci le nostre possibilità per essere ricordati per sempre, ma dipenderà da molti fattori. Possono però essere più forti di noi, ma è difficile che siano più motivati di noi", il concetto ripetuto più volte.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan!