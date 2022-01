Lo avevamo trattato come un reso Amazon

Quando si parla del mercato estivo del Napoli, c’è sembra un vuoto di sceneggiatura. Una parte mancante, tenuta artatamente fuori dalla discussione da chi cerca di orientare verso la propria idea l’interlocutore. Bisognerebbe però a volte confrontarsi con l’evolversi della narrazione, che riserva sorpresa inaspettate e stravolge anche i pareri più critici.

Insomma, arrivati ad un certo punto, non è mica peccato fare un passo indietro. Ammettere ‘mi ero sbagliato. Ho preso proprio un granchio”. Con Juan Jesus, mi ci metto in prima fila, è arrivato proprio quel preciso momento. Perchè, diciamoci tutta la verità, quando è arrivato l’avevamo trattato alla stregua di un reso Amazon, consegnato quasi per errore a Castel Volturno e destinato a restare confinato in un angolo, in attesa di nuova spedizione. Sì, giusto qualche comparsa per tappare qualche buca, e poco altro.

E invece, l’ex di Inter e Roma ci ha stupiti. A dispetto del costo (zero, perché svincolato) va a ritroso valutato come un acquisto azzeccato del mercato estivo. Un colpo di coda, come quello di Anguissa, che ha consentito al Napoli di affrontare un emergenza in difesa sicuramente inattesa. Per il brasiliano sono già 13 le presenze da titolare in stagione, adattandosi all’occorrenza anche nel ruolo di terzino sinistro, senza mai commettere un vero errore (sarebbe ingiusto catalogare come tale la sfortunata autorete con lo Spezia).

Serietà e sorrisi. La ricetta vincente di Juan Jesus si riassume con questo giusto mix, che gli ha permesso di entrare subito nelle dinamiche della squadra e nelle grazie dei compagni per il suo essere genuino. “Sono venuto qui con professionalità, senza mai fare polemiche, sempre con rispetto, gli allenatori hanno fatto le loro scelte ma sapevo che potevo aiutare molto di più la Roma come sto facendo ora a Napoli. Quest'anno non era per mettermi in mostra, io sono così, poi se devo rimanere deciderà il direttore ed il mister”. Non rinnovargli il contratto, dopo questo impatto, sarebbe un errore che il Napoli non vuole sicuramente commettere.