Manna a DAZN: "De Bruyne è un campione, tutto chiarito con Allegri! Lucca? Dipende solo da lui”

Giovanni Manna parla del caso Allegri-De Bruyne, della sfida contro il Venezia e delle aspettative su Lorenzo Lucca.

Nel pre-partita di Venezia-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Sul diverbio Allegri-De Bruyne: “Sono intervenuto il giusto, come sempre. Sembrano chiacchiere da bar, ma fa parte del gioco. C'era la partita, l'agonismo, ma le cose si sistemano sempre. De Bruyne è un campione e, se sta bene, può giocare dove vuole. È chiaro che va supportato e aiutato. Abbiamo fatto un po' di fatica, ma lui ci ha fatto vincere delle partite. È a disposizione e, se ci sarà bisogno, ci darà una mano”.

Sulla partita contro il Venezia: “Bisogna fare risultato per dare continuità. È importante continuare a scalare la classifica perché ci sono parecchi scontri diretti. Martedì è un'altra competizione, ma è inutile parlarne oggi. I nostri avversari hanno anche cambiato allenatore. Dobbiamo calarci nella partita perché il risultato è fondamentale”.

Su Lorenzo Lucca: “Lo vedo bene in settimana, è entrato quasi sempre bene. Poi ha fatto qualche scelta sbagliata che non gli è stata perdonata. Deve capire la responsabilità di una maglia indossata da Cavani, Higuain e Lukaku. Deve fare una prestazione importante, da Napoli. Non deve sentire la pressione. Sono sicuro che farà una buona partita, dipende esclusivamente da lui”.