McTominay a DAZN: "Conte mi chiede ancora più per alzare il nostro livello"

McTominay a DAZN: "Conte mi chiede ancora più per alzare il nostro livello"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:45In primo piano
di Antonio Noto

Nel pre-partita di Napoli-Como, Scott McTominay, centrocampista azzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN: "I cambiamenti ci stanno, devo dimostrare tutto me stesso. Conte mi chiede ancora più impegno per alzare il livello".

Quanto mancherà De Bruyne?
"Dobbiamo performare ad altissimo livello, abbiamo perso tanto ma ci sono giocatori per sopperire alla sua assenza".

Hojlund era quello vestito peggio alla festa di Halloween?
"Sì, ma è stato un bel momento per stare insieme".