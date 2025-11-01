Un punto che non basta. Savic ci mette le manone in tutti i sensi

vedi letture

Pareggio bruttino

Era una partita difficile e lo sapevamo. Il Como gioca bene, corre e ha delle buone individualità. Il Napoli sembra meno avvezzo al suo vecchio modulo e costruisce troppo poco per vincerla. Un primo tempo strano. Un primo tempo veloce ma allo stesso tempo spezzettato. Il Napoli gioca con il lancio lungo, il Como pressa e riparte. Il Napoli parte bene ma la prima azione è del Como che con Morata, furbo ma toccato, si guadagna il calcio di rigore. Milinkovic esce a valanga e lo tocca. Savic si fa però perdonare e para il rigore non perfetto dell’ex Juve. Il Napoli ci prova con McTominay ma il Como resiste bene e nel finale assedia il Napoli che deve uscire in grande affanno.

La ripresa è come il primo tempo, strana. Le due squadre giocano tanto ma non costruiscono reali palle gol. La sfida è sulla corsa e sulle palle perse. Il Napoli gioca meglio rispetto alla prima frazione ma costruisce veramente poco, il Como palleggia ma non tira mai. Il tempo passa e ci prova Politano in area ma le giocate sono deboli. Il Como resta pericoloso ma la difesa del Napoli tiene bene. Conte cambia qualcosa ma il canovaccio resta lo stesso e non c’è ma una giocata pulita che ci può regalare il vantaggio ad un Napoli che cresce di intensità. Finisce in parità, un pareggio che vale poco, un pareggio che è più sicuramente di una sconfitta. Ora testa alla Champions aspettando le altre.