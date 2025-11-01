Rileggi live Primavera, Napoli-Juventus 2-0 (Saviano 19', Gorica 66'): gli azzurrini tornano a vincere dopo 3 mesi!

vedi letture

È una vittoria fondamentale quella del Napoli Primavera sulla Juventus per 2-0. Gli azzurrini tornano alla vittoria dopo 3 mesi, l'ultimo successo casalingo fu il 16 agosto contro il Cagliari per 1-0. Cancellate dunque le 7 amarezze e sconfitte stagionali con una super prestazione contro la Juventus. Un gol per tempo, prima Saviano nel primo e poi Gorica regalano una grande gioia ai tifosi azzurri. Il prossimo impegno è programmato per martedì quando tornerà la Youth League a Cercola con l'Eintracht Frankfurt.

95' - FINISCE QUI! VINCE IL NAPOLI 2-0!

93' - Gestisce con poca pressione il Napoli il tentativo disperato della Juventus di riaprire la gara.

90' - Assegnati 5' di recupero!

88' - Ultimi minuti a Cercola

84' - Chance pericolosissima per la Juventus, sugli sviluppi di un calcio d'angolo lo stacco di Lopez va ad un passo dal superare la difesa azzurra.

80' - Entriamo nei minuti finali di Napoli-Juventus di Primavera 1, azzurrini avanti di due reti quando mancano solo 10'

77' - Giallo per Liotta, brutto intervento su Lopez.

76' - TRAVERSA JUVENTUS! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo il sinistro di Contarini si infrange sul legno!

75' - Dentro Eletto nel Napoli, fuori Torre

73' - Dentro Biggi e Sosna nella Juventus, fuori Durmisi e Leone

70' - A testa bassa la Juventus prova a riaprire la gara

67' - Ammonito Gorica che per esultare si toglie la maglia. Juve in apnea totale

​​​​​​66' - GOAL DEL NAPOLI! GORICA NON SBAGLIA! Palla perfetta di Colella che alza un pallone in area di rigore per il destro al volo da vero numero 9 di Gorica che batte Huli! 2-0 Napoli!

63' - Doppio cambio nel Napoli dentro Gorica e Genovese, fuori Lo Scalzo e Saviano

62' - Merola da lontanissimo, palla out

60' - Primo cambio della gara, fuori proprio Finocchiaro e dentro Lopez

60' - Occasione Juventus con Finocchiaro, destro a giro che termina di poco alto

58' - Gioco fermo da qualche minuto per l'infortunio di Torre che chiede il cambio

55' - Corner in favore della Juventus, lato sinistro del campo.

53' - Fase confusa della gara, tante palle perse per entrambe le squadre

49' - Calcio di punizione dal lato destro del campo in favore dei bianconeri.

48' - Innocuo traversate dalla sinistra della Juventus

12.01 - RIPARTE LA GARA, VIA AL SECONDO TEMPO

11.52 - Gara crocevia per la stagione del Napoli, un ottimo primo tempo finora per gli azzurrini che guidano il risultato contro la Juventus. I giovanissimi guidati da Mister Rocco sono momentaneamente a 7 punti in classifica.

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO. Senza recupero si chiude la prima frazione di gioco, ben giocata dagli azzurrini che hanno risposto colpo su colpo trovando anche il vantaggio grazie al gol di Saviano al 19'.

43' - Giallo per Milia che blocca Colella in contropiede

39' - Ci prova Milia, tentativo velletario che termina a lato

35' - Contropiede azzurro, Saviano ci prova ma la difesa della Juventus è attenta

32' - Prima sanzione della gara: ammonito Lo Scalzo che ha vistosamente trattenuto il calciatore juventino

31' - Gran chiusura di Verde su Saviano che evita il contropiede

31' - Abbassa il baricentro il Napoli, forcing della Juventus.

​​​​​​30' - Mantiene bene il campo la linea difensiva del Napoli, alza la testa la Juventus che prova a ristabilire la parità.

19' - SAVIANO PORTA AVANTI IL NAPOLI! Giocata speciale dell'attaccante azzurro che colpisce violentemente il pallone e porta avanti il Napoli!

17' - Riparte la Juventus, calcio d'angolo per i bianconeri

16' - Napoli vicinissimo al gol!

10' - Gli azzurrini hanno avuto un buon approccio alla gara

11.00 - INIZIA LA PARTITA

10.50 - Tutto pronto per l'inizio della partita

10.35 - Ecco le formazioni della gara :

Napoli: Lattisi, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara (C), Raggioli, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Saviano. A disposizione: Spinelli, De Luca, Smeraldi, Anic, Favicchio, Eletto, Goricak, De Martino, Barido, Genovese, Esposito. Allenatore: Rocco.

Juventus: Huli, Bamballi, Rizzo, Milia, Keutgen, Finocchiaro, Leone, Verde (C), Durmisi, Contarini, Merola. A disposizione: Radu, Biggi, Vallana, Bellino, Bassino, Grelaud, Tiozzo, De Brul, Repciuc, Sosna. Allenatore: Padoin

10.20 - Squadre in campo per il riscaldamento

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale del match di Primavera 1 tra Napoli e Juventus. Gli azzurrini di Mister Rocco sono chiamati a riscattarsi e a ritrovare la vittoria in campionato che manca addirittura da agosto!