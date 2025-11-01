Conte a Dazn: "Sono contento. Il Como è una realtà, oltre il rigore non ricordo parate"

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Como: "Ho visto una partita che si è giocata a livelli molto alti ed intensi. Ho visto anche le statistiche: loro possono recriminare sul rigore, però poi nel secondo tempo secondo me meritavamo qualcosa in più rispetto al Como. Tanti pensano che il Como solo perché si chiama Como sia una squadra così, ma oggi il Como è una realtà e sta facendo grandi cose, complimenti a loro. Complimenti a noi perché abbiamo fatto una prestazione seria sotto tutti i punti di vista, nonostante le difficoltà anche durante la partita, per l'uscita di Gilmour abbiamo dovuto inventarci Elmas come play. Lo stesso Spinazzola a fine primo tempo ha avuto problematiche al pube ed è entrato molto bene Miguel Gutierrez. Sicuramente due prestazioni che mi danno fiducia, perché si aggiungono ai presunti titolari. La prestazione di Elmas è stata di spessore e anche quella di Miguel. Per il resto secondo me partita molto equilibrata e bella da vedere, è stata giocata all'arma bianca. Noi andavamo a pressarli alti e lo facevano anche loro, è stata una partita di stampo europeo dove nessuna squadra si è seduta nella propria area ad aspettare la ripartenza. Sono state due squadre coraggiose. Mi porto dentro un'ottima prestazione, sono molto più contento oggi di altre volte in cui abbiamo anche vinto. Sono contento perché ho avuto risposte da uomini veri, oggi se non eri una squadra vera sicuramente ti avrebbero creato delle difficoltà".

Abbiamo visto un confronto di campo con Fabregas: "Sicuramente il Como ha fatto una buonissima partita, però ricordiamo i loro risultati di quest'anno, all'ultima avevano battuto la Juventus, non stiamo parlando di una piccola ma di una squadra in netta crescita. Se parliamo del rigore beh, poi non ricordo parate da parte del nostro portiere. Quindi penso che tutto sommato sia un risultato giusto: primo tempo forse un po' più per loro visto il rigore parato, nel secondo tempo siamo stati molto migliori noi".

Oggi si è rivisto Lukaku in tribuna, ma quando rientra in campo "Non lo so, dovete chiederlo ai medici non a me. Lui sta cercando di lavorare e di assorbire questo infortunio grave che ha avuto ad inizio agosto. La sua presenza a prescindere fa sempre bene al gruppo, il fatto di rivivere di nuovo lo spogliatoio è una cosa buona per lui e per il gruppo. È un ragazzo serio ed a posto, il gruppo ha bisogno anche della sua leadership. Siamo contenti di averlo rivisto, saremo ancora più contenti quando ci potrà aiutare in campo".