McTominay (quasi) profetico sullo Scudetto: ricordate la frase al suo arrivo?

"Siamo qui per vincere, non per scattare foto". Una frase che fece sorridere, all'epoca del suo arrivo a Napoli. Scott McTominay era arrivato da poche ore a Napoli, all'aeroporto di Capodichino col suo jet privato. Da lì si spostò subito al Maradona e proprio nel video di presentazione del club azzurro lo scozzese, fra il serio e il faceto, disse proprio queste parole.

E ora quel claim potrebbe diventare realtà. All'appuntamento con la storia manca pochissimo, con la squadra di Antonio Conte che scenderà in campo questa sera alle 20.45 contro il Cagliari per "portare a termine il lavoro", come ammesso dall'allenatore nella conferenza stampa di ieri. E lo scozzese grande protagonista con 11 gol totali in Serie A, 12 con quello al Palermo in Coppa Italia: è lui il re dei bomber dietro Lukaku a 13. Non ha mai vinto uno scudetto. Sarebbe per lui il primo all'età di 28 anni al primo anno di Napoli.