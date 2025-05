Appello di ADL: “Non affollate Napoli, installati 52 maxi-schermi in provincia”

“Non affollate Napoli, installati 52 maxi-schermi in provincia”. E' questo l'appello lanciato dal presidente Aurelio De Laurentiis in vista di questa giornata decisiva per lo Scudetto, con la città in fermento, ma in realtà anche la provincia. Le parole del presidente azzurro sono state riferite da Umberto Chiarello a Radio CRC.