McTominay: “Scudetto? Ho ancora la pelle d’oca, sogno di rivincerlo! Sul Man City..."

vedi letture

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, è intervenuto ai microfoni della RAI nel corso dell'edizione serale del TG1: “Film Scudetto? E’ stato bellissimo ed incredibile, ho ancora la pelle d'oca per la partita contro il Cagliari e lo Scudetto. Ho vissuto emozioni mai provate prima. La mia vita è rimasta la stessa anche se Napoli è diversa da altri posti del mondo. Qui le persone sono pazze per il calcio.

Conte? E' un allenatore incredibile, ci aiuta a dare sempre il massimo. La nostra forza è lo spirito e il coraggio.

Esordio in Champions? La nostra squadra è forte, ma contro il Manchester City in 10 contro 11 è troppo difficile.(ride, ndr)

Lotta Scudetto? E' presto per dire chi è la più forte, se si pensa al futuro si perde troppo la concentrazione.

Il mio prossimo sogno? Non posso dirlo ancora, ma sarebbe bello parlare di un altro film l'anno prossimo".