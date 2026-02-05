Prima pagina

Il Mattino: "Hazard esalta Conte: 'Così ci ha trasmesso l'ossessione di vincere'"

di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino riporta in prima pagina le dichiarazioni di Hazard su Antonio Conte, suo ex allenatore al Chelsea: "Hazard esalta Conte: 'Così ci ha trasmesso l'ossessione di vincere'". Di seguito la prima pagina integrale. 