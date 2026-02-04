Chi sostituirà Di Lorenzo? Repubblica: "Questo il terzetto difensivo"

vedi letture

La sconfitta della Roma ad Udine ha momentaneamente certificato il terzo posto, ma il Napoli non può permettersi altri passi falsi. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, che prova ad anticipare alcune scelte di formazione per la trasferta di Genoa: "Conte dovrà preservare gli stakanovisti del gruppo (McTominay, Lobotka, Hojlund ed Elmas) ma anche valutare al meglio i recuperi, fondamentali per le ambizioni del Napoli.

Amir Rrahmani taglierà il traguardo del rientro: il difensore stava già abbastanza bene alla vigilia della sfida con la Fiorentina, ma il Napoli ha preferito non affrettare i tempi per rivederlo al top a Marassi. Lui, Buongiorno e Juan Jesus potrebbe essere questa la soluzione per il terzetto arretrato, con cui Conte lavorerà in questi giorni. L’alternativa ovviamente è Beukema, ma la sua esclusione contro la Fiorentina ha fatto rumore".