Di Lorenzo, intervento riuscito. Il medico: “Ecco i dettagli ed i tempi di recupero”

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto nel pomeriggio a un intervento chirurgico al piede sinistro presso la Clinica Villa Angela di Napoli. L’operazione è stata eseguita dal dottor Ottorino Catani e si è svolta senza complicazioni, l’intervento è perfettamente riuscito e rappresenta un passo importante nel percorso di recupero del capitano del Napoli.

A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli, che ai propri microfoni ha ospitato il dott. Ottorino Catani: “L’intervento è perfettamente riuscito. Si è trattato di un’operazione correttiva per risolvere un difetto che causava dolore a Di Lorenzo. Per il pieno recupero saranno necessari circa cinquanta giorni. Ritengo inoltre che la distorsione rimediata sabato scorso sia stata influenzata anche dal timore di farsi nuovamente male al piede”.