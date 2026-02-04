Ufficiale Di Lorenzo sfrutta lo stop: intervento per un problema pregresso, la nota SSC Napoli

"In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa". Lo comunica il Napoli sul proprio sito ufficiale. Si interverrà dunque su un problema precedente mentre per l'infortunio al ginocchio si procederà con la terapia conservativa.

Questo era stato il comunicato ufficiale subito dopo gli esami strumentali: "Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l'iter riabilitativo".