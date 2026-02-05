Podcast De Rienzo: "Mercato di gennaio insufficiente, non mi è piaciuta la pianificazione del Napoli"

Jolanda De Rienzo, giornalista, è intervenuta su Radio Tutto Napoli.

Secondo te, cosa dovrebbe svelare Noa Lang che non sappiamo già? E queste parole ti sono piaciute, sono consone a un giocatore ancora del Napoli? “Eh sì, un po’ una puntata di Falsissimo per Noah Lang. Lo sai cos’è? Credo che bisognerebbe imparare a volersi più bene, un po’ tutti. In che senso? Voler bene a se stessi: se fai dichiarazioni del genere e sei ancora un tesserato del club, quando tornerai, semmai dovessi tornare alla fine del prestito, e ti troverai a fare un ritiro con lo stesso allenatore, magari non sarà così, ma potrebbe anche essere così. In generale, anche se vuoi servire una vendetta, è meglio servirla fredda. Senti a me, Noa, se lo dici a una che ti ha preso pure al fantacalcio, forse è meglio pensarci due volte. Non è che rilasci questo tipo di dichiarazioni e poi torni a sorridere e scherzare nello stesso club. La comunicazione oggi è fondamentale: le interviste restano, soprattutto sul web. Quindi attenzione a cosa si dice, è un consiglio che darei a tutti, persino a me stessa.”

Come leggi la sessione invernale di mercato del Napoli? “Si è mosso nei limiti di quanto poteva fare, considerando anche il blocco. A me, sinceramente, non è piaciuta la pianificazione di gennaio. Con il saldo zero, si poteva immaginare una gestione diversa fin dall’inizio. Ad esempio, Di Lorenzo si è fatto male alla fine e, per fortuna, San Ciro ci ha messo del suo. Quindi ho avuto anche una lettura un po’ religiosa, visto che San Ciro è considerato un santo taumaturgo a Napoli. Ma del resto, Lorenzo ha aspettato questo stop per risolvere anche un problema pregresso al piede sinistro, che si trascinava da tempo. Giocare sempre tra nazionale e campionato lo ha portato a trascinarsi questo problema. Ora che è fermo almeno un mese e mezzo, potrà sottoporsi all’intervento. Se devo andare a valutare con senso critico quello che è successo nel mercato di gennaio, io non do nemmeno una sufficienza".

Il Napoli può ancora dire la sua per il titolo? “Nella testa dei giocatori sì, perché nulla è perduto e questo te lo insegna Conte. La classifica dice altro, ma siamo a febbraio e marzo si decide ancora molto. Io penso più al Milan che all’Inter: l’Inter, gestendo due competizioni, è molto forte. Il Milan, con una sola competizione, è avvantaggiato. Il Napoli può ancora dire la sua perché i giocatori non mollano e Conte non molla. Io ci credo, anche se i numeri forse dicono il contrario".