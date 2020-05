Mertens ha cambiato ancora una volta casa

Sarebbe stata dura - sarà, nel caso, fino a che non diverrà ufficiale il rinnovo - lasciare lo splendido panorama di Palazzo Donn'Anna di Posillipo per Dries Mertens. Vista pazzesca, il mare ai suoi piedi, il clima splendido di una città che adora. Ciro che resta, che si lega a vita al Napoli, è una storia d'amore autentica, non riguarda solo il calcio, non ci sono solo motivi economici o tecnici ma anche sentimentali. Lui sta benissimo, qui, e ci sta benissimo anche sua moglie Kat, dunque perché andar via? Avranno pensato entrambi questo nei confronti di tutti i giorni.

LA CASA DI LAUTATO - Certo l'offerta dell'Inter è stata (è) concreta e vantaggiosa, ma Mertens farà una scelta di cuore. Volendo dar seguito agli ultimi rumors, Ciro cambierà ancora una volta casa. Perché sembrava avesse scelto l'appartamento che Lautaro Martinez lascerà libero a breve e invece no, nessun trasferimento, né di casa né di club. Perché casa sua è Napoli, la maglia azzurra gli sta benissimo addosso così come gli occhi sul mondo che è magico dal terrazzo di Palazzo Donn'Anna.