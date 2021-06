Mertens vuole solo Napoli: "Non ho assolutamente nessun motivo per andar via, smentisco ogni voce!"

Dries Mertens, direttamente dal ritiro del Belgio, è intervenuto in conferenza stampa e, tra i tanti temi toccati, ha parlato anche del suo avvenire, che sarà sicuramente tinto d'azzurro secondo le sue parole: "Non ho assolutamente nessun motivo per andar via da Napoli. Smentisco ogni voce di partenza. Re Filippo è venuto qui in ritiro e si è congratulato con me per aver battuto il record di Maradona di gol segnati con la maglia del Napoli".

Sull'Europeo: "E' bello che tornino i tifosi allo stadio, ma certo è uno svantaggio giocare due volte in Russia e in Danimarca. Preferirei giocare come l'Italia per tre volte in casa. La Francia è la favorita, seguito dall'Inghilterra. Anche l'Italia è molto forte, ma lo è ovviamente anche il Belgio. Qui c'è fame, voglia di far bene. Abbiamo perso un po' d'esperienza senza Kompany, Dembelé e Fellaini, ma ci sono giovani di talento".