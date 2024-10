Rileggi live Milan-Napoli 0-2 (Lukaku 5', Kvaratskhelia 42'): Conte espugna San Siro e consolida il primato

Conte espugna San Siro e vola in vetta la classifica, consolidando il primato in attesa che giochino Inter e Juventus. 8 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 9 gare, 1 solo gol subito su azione, è il Napoli di Antonio Conte signori e signore. Anche oggi la si sblocca, poi si soffre, si contiene, si assorbe, e stavolta si raddoppia anche. Nella ripresa gli azzurri arginano l'assalto rossonero e portano a casa tre punti fondamentali nel segno di Lukaku, Kvaratskhelia, dei 16 titolari e soprattutto del mister.

22.40 - FINISCE QUI! MILAN 0 NAPOLI 2!

94' - Minuti anche per Zerbin e Folorunsho: fuori Olivera e Gilmour.

93' - Neres la mette in mezzo per McTominay che da una buona zolla calcia troppo centralmente.

92' - Pulisic prova la percussione e tira sul primo palo: blocca la sfera Meret.

91' - Di Lorenzo porta palla in campo aperto ma la tiene troppo e spreca l'occasione del colpo di grazia.

90' - Vengono segnalati 5 minuti di recupero.

89' - Leao cerca un compagno col cross sul secondo palo: palla sul fondo.

87' - Fonseca prova l'ultima mossa: dentro Camarda per Loftus-Cheek.

85' - PULISIC! Chukwueze sfila a Olivera e apparecchia a centro area per Pulisic, che spreca mandando sopra la traversa.

83' - MERET! Leao addomestica il lancio di Maignan, rientra sull'interno e calcia violento col destro: il portiere azzurro è bravissimo ad allungare in calcio d'angolo.

81' - ANGUISSA! Il camerunese si avventa su una palla vagante al limite dell'area e libera il destro forte a incrociare: palla a lato.

80' - Si riprende a giocare, si rialza Thiaw.

78' - Gioco fermo: problemi fisici per Thiaw che si accascia a terra.

77' - Conte effettua altri due cambi: entrano Simeone e David Neres, a fargli spazio sono Lukaku e Kvaratskhelia.

77' - Mazzocchi tiene il duello con Leao e conquista anche il calcio di punizione.

74' - Spunto di Leao che va sul fondo e mette dentro col mancino: libera l'area Rrahmani.

73' - Ammonito Olivera, per aver ritardato eccessivamente la battuta della rimessa laterale.

72' - Gran cambio di gioco di Gilmour sul lato cieco dove c'è Di Lorenzo: il capitano però calibra male il cross che termina direttamente fuori.

69' - Prima mossa di Antonio Conte: entra Mazzocchi al posto di Politano.

67' - Anticipo formidabile di Buongiorno su Morata: i due rimangono a terra dopo lo scontro.

66' - Cross tagliato di Musah all'indirizzo di Morata che per un pelo non impatta la sfera.

64' - Leao sfida per la prima volta Di Lorenzo: bravissimo il capitano azzurro a contenerlo in corner.

62' - Doppio cambio di Fonseca: escono Okafor e Musah per fare spazio ai due big, Leao e Pulisic.

60' - COSA SPRECA MCTOMINAY! Cambio gioco geniale di Politano che Lukaku spizza e arriva a Kvara. In situazione di 3 contro 3 il georgiano apparecchia per McTominay, che dal dischetto del rigore apre troppo il piatto e manda fuori. Occasionissima.

58' - Kvara affronta Chukwueze in uno contro uno e guadagna calcio d'angolo.

56' - LUKAKU! Gran combinazione sulla sinistra: Kvara imbuca in area per Olivera che va al cut back per Lukaku che da buona posizione spara alto.

53' - CHE BRIVVIDO PER IL NAPOLI! Break di Loftus-Cheek che scappa a Olivera e serve un pallone che attraversa tutta l'area senza trovare maglie rossonere.

52' - Politano recupera palla e prova a partire: Terracciano lo ferma con un fallo all'altezza della metà campo.

50' - Okafor scappa sulla sinistra e va al cross morbido sul secondo palo: Olivera costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo.

48' - GOL ANNULLATO! Morata era in posizione di fuorigioco, si rimane sullo 0-2.

48' - Avvio troppo leggero del Napoli: sul corner battuto corto, Chukwueze va al cross e Morata di testa schiaccia in porta. I rossoneri accorciano subito le distanze.

47' - Chukwueze prova lo spunto sulla destra, Di Lorenzo lo contiene: sarà corner.

46' - Nessun cambio nell'intervallo: in campo glli stessi undici della prima frazione di gioco.

21.49 - PARTITI! Comincia il secondo tempo

21.32 - TERMINA IL PRIMO TEMPO.

45' - 1 minuto di recupero.

42' - RADDOPPIO NAPOLI!!!! KVARAAAA! Manovra avvolgente degli azzurri che grazie ad una giocata strepitosa di McTominay porta Kvaratskhelia al destro che è chirurgico! Non può far niente Maignan e Napoli avanti di due gol!!!

40' - Il Milan ci prova ma arriva impreciso all'ultimo passaggio.

37' - Lineare la manovra del Napoli che arriva al tiro con Scott McTominay ma Maignan ipnotizza facilmente.

36' - DOPPIO RISCHIO DEL MILAN! Prima con Maignan che calcola malissimo il cross di Di Lorenzo e poi con la palla persa da Pavlovic che regala a Politano: il sinistro dell'azzurro è out di poco.

32' - Meret ancora protagonista! Azione manovrata di un buon Milan che con Morata e Chukwueze si rendono pericolosi ma il colpo di testa di Loftus-Cheek è debole e Meret chiude con una parata plastica.

29' - Il Milan sta prendendo fiducia! Morata con una giocata acrobatica pazzesca ha provato a servire Musah ma Olivera chiude benissimo e salva il Napoli!

28' - ERRORACCIO DI BUONGIORNO! Palla regalata a Musah in fase di impostazione ma il centrocampista del Milan sbaglia lo stop e Meret riesce a mettere una pezza con un'uscita coraggiosa.

27' - Okafor fa tutto lui mettendosi in proprio: raddoppia Politano su di lui ed il destro dello svizzero è altissimo.

25' - Pavlovic chiude perfettamente su Lukaku che verticalmente era stato servito da Di Lorenzo.

23' - Destro di Emerson Royal ad incrociare che termina di poco a alto.

21' - Preme il Milan! Napoli già bassisimo ed i rossoneri ne approfittano con un buon momento di forcing offensivo.

20' - Corner per il Milan

19' - Il Napoli è adesso basso di baricentro, il Milan ci prova con Chukwueze ma Meret respinge in rimessa laterale.

17' - MUSAH VICINO AL PARI! Destro velenoso dopo una sterzata ma la palla esce di pochissimo.

16' - Spettacolare triangolo di Gilmour, Politano e Di Lorenzo con quest'ultimo che serve Lukaku che però viene chiuso da Thiaw all'ingresso dell'area di rigore.

15' - Morata perde palla ma recupera subito chiudendo il pericoloso Kvara.

14' - Di Lorenzo cerca McTominay ma Emerson è attento e appoggia su Maignan.

13' - Lukaku servito da Kvara ma fermato da Pavlovic diligentemente.

12' - Sugli sviluppi della punizione Terracciano ci prova ma Lukak intercetta il tentativo dell'esterno milanista.

11' - Fallo di McTominay su Chukwueze all'esterno dell'area di rigore.

11' - Manovra il Milan nella metà campo del Napoli che si è attualmente abbassato.

8' - Sgroppata di Loftus-Cheek che si autolancia con il pallone ma viene fermato da Buongiorno sul più bello, all'ingresso in area di rigore.

7' - Botta tremenda per il Milan che prova a reagire dopo lo svantaggio immediato! Il Napoli è ben organizzato e mantiene il possesso.

4' - LUKAKUU! GOOOOOOOL DEL NAPOLI! Lukaku domina fisicamente su Pavlovic dopo l'imbucata perfetta di McTominay e con il sinistro batte Maignan!

3' - CLAMOROSA OCCASIONE PER IL NAPOLI: DI LORENZO BATTE VELOCEMENTE LA PUNIZIONE E SERVE KVARA CHE CALCIA A BOTTA SICURA MA LUKAKU VIENE COLPITO DAL PALLONE E LA TOGLIE DALLO SPECCHIO!

3' - Brutto intervento di Morata che colpisce Di Lorenzo!

2' - Lavora la palla il Napoli, possesso azzurro con pressing altissimo del Milan.

1' - Perde palla Pavlovic, avanza il Napoli.

20.46 - INIZIA LA PARTITA!

20.45 - Il Napoli attaccherà nel primo tempo da sinistra verso destra. Tutto pronto per il calcio d'inizio.

20.43 - Squadre in campo, i due capitano vicini all'ufficiale per il sorteggio.

20.41 - Anche Luciano Spalletti in tribuna, il c.t della Nazionale assisterà alla partita.

20.40 - Tutto pronto a San Siro: le squadre sono nel tunnel pronti a fare il loro ingresso in campo.

20.30 - Tornano negli spogliatoi i giocatori di entrambe le squadre: sta finalmente per avere inizio il big match tra Milan e Napoli.

20.11 - Entrano in campo anche i calciatori di casa

20.09 - Azzurri in campo per il riscaldamento pre-gara!

20.01 - Fanno il loro ingresso in campo i giocatori del Milan per la fase di riscaldamento.

19.45 - È intervenuto ai microfoni di Dazn Matteo Politano:

Vincendo vi darebbe la stessa iniezione di fiducia dell’anno scudetto? “Sicuramente ci darebbe la spinta in più per affrontare le prossime partite, ma sappiamo che il campionato è ancora lungo e ci sono tante squadre del nostro livello. Sicuramente oggi sarebbe un bel tassello da mettere in più”.

L’assenza di Theo è un vantaggio? “Per me è più un vantaggio, sappiamo le sue qualità e che tipo di giocatore eccezionale è. Sappiamo che per il loro stile di gioco è una perdita importante. Ma sicuramente chi lo sostituirà saranno giocatori di grandissimo livello

19.35 - Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli: Conte torna a schierare Kvaratskhelia e Politano dal 1’, che completano il tridente con Lukaku. Confermata la difesa davanti a Meret, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce e Rrahmani-Buongiorno al centro. In mediana Gilmour al centro con Anguissa e McTominay ai lati.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. All. Fonseca

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Gilmour, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

19.21 - Ultimissime di formazione in casa Milan da parte dell'inviato Sky Peppe Di Stefano: "Pulisic ha un inizio di stato influenzale che potrebbe portarlo in panchina con la titolarità di Musah a centrocampo. In quel caso Loftus Cheek, e non Leao, giocherebbe al posto dell’americano nel ruolo di trequartista. Pulisic dovrebbe andare inizialmente in panchina”.

19.05 - Si iniziano a riempire gli spalti del Meazza: sono attesi più di 70 mila tifosi rossoneri e circa 8 mila azzurri. Sarà pienone per il big match!

18.50 - Poco più di un'ora all'inizio della gara: manca poco e conosceremo le scelte dei due allenatori.

18.20 - A breve la partenza degli azzurri direzione San Siro.

17.30 - Un anno fa lo stesso incrocio: Napoli-Milan al Maradona terminò 2-2 con la doppietta di Giroud e la rimonta azzurra firmata Politano e Raspadori.

17.15 - Tutto confermato: il Napoli ritrova dal primo minuto Kvaratskhelia e Politano. Dall'altra parte, invece, in casa Milan sempre più certa l'assenza di Leao. Il portoghese partirà dalla panchina, al suo posto giocherà Okafor.

15.20 - Nel Napoli torneranno Kvara e Politano, nel Milan invece, Fonseca potrebbe lasciare Leao fuori.

14.00 - De Laurentiis non sarà presente questa sera a San Siro.

13.00 - Stasera sarà presente anche Frank Rijkaard al Meazza, ex centrocampista e leggenda del Milan.

12.20 - Bagno di folla per i giocatori del Napoli al ritorno all'Hotel Gallia di Milano: tantissimi tifosi a caricare la squadra all'esterno dell'hotel.

11.45 - Terminata la rifinitura del Napoli: rientro in hotel e pranzo in attesa della partenza verso San Siro.

10.30 - Rifinitura mattutina per il Napoli di Antonio Conte: sul campo dell’Alcione Milano, la rosa azzurra sta svolgendo l'ultima parte di preparazione alla gara di questa sera.

Le ultime sul Napoli

Dopo le rotazioni contro il Lecce, Antonio Conte si affiderà ai suoi titolarissimi per la gara di San Siro, escluso Lobotka che è ancora infortunato. Dunque Meret tra i pali, in difesa Rrahmani e Buongiorno in mezzo con capitan Di Lorenzo e Olivera ai lati. Conferma per Gilmour in cabina di regia, coadiuvato da Anguissa e McTominay. Ritornano dal primo minuto anche Politano e Kvaratskhelia, completa il tridente offensivo Lukaku.

Le ultime sul Milan

A causa del rinvio del match contro il Bologna, Theo Hernandez e Reijnders dovranno scontare la squalifica in questa gara, in più Fonseca dovrà fare a meno degli infortunati Gabbia, Florenzi, Bennacer, Abraham e Jovic. Nel suo 4-2-3-1in porta Maignan, in difesa a destra Emerson Royal, dall'altro lato uno tra Terracciano e Calabria, al centro Thiaw è quello certo del posto e Pavlovic e Tomori si giocano l'altra maglia. In mediana arretrerà Loftus-Cheek accanto a Fofana, lasciando spazio sulla trequarti a Chukwueze sulla destra con Pulisic che agirà più interno; a sinistra a sorpresa dovrebbe esserci ancora Okafor, dunque Leao verso un'altra panchina. I tre agiranno alle spalle della punta Morata.

Statistiche - Il Napoli ha la possibilità di trovare la quinta vittoria consecutiva in Serie A: non accade dalla stagione 2022/23 (11 successi di fila in quel caso). Il Milan ha vinto gli ultimi due incroci a San Siro col Napoli: entrambi per 1-0. I rossoneri sono ancora imbattuti a San Siro in questa Serie A: con tre successi e un pareggio, hanno uno score di 10-2 tra le mura amiche. Da settembre 2024, i partenopei hanno subito un solo gol in Serie A: nei top 5 campionati europei nessuna squadra ha fatto meglio. L'ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Milan risale all'anno dello scudetto: 2-1 con gol di Politano e Simeone. Romelu Lukaku ha contribuito a 99 gol nella sua carriera in Serie A (73 gol e 26 assist): con una partecipazione nella prossima gara, arriverebbe a quota 100.

Il Napoli di Antonio Conte affronterà in trasferta il Milan di Paulo Fonseca: un'altra grande prova, dopo quella con la Juve, che dà inizio al ciclo di scontri diretti. Gli azzurri avranno la possibilità di mantenere il buon vantaggio di punti su Juventus e Inter e di staccare una diretta concorrente per la Champions League. Davanti a sè i partenopei troveranno il Milan che sta ha riposato questo weekend a causa del rinvio del match con il Bologna: la squadra di Fonseca approfitterà del supporto del proprio pubblico, davanti al quale non ha ancora perso in questo campionato.

Amiche e amici di TuttoNapoli buonasera e benvenuti nella lunga diretta testuale che ci porterà al big match della 10ª giornata di Serie A tra Milan e Napoli. Seguite con noi la gara di San Siro!