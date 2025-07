Live Napoli-Catanzaro, Conte sorprende tutti: Lang e Neres insieme a De Bruyne e Raspadori

vedi letture

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

17.16 - Hanno appena iniziato il riscaldamento i portieri sotto la pioggia di Carciato.

17.04 - Assenti in distinta cinque azzurri: Scott McTominay, Frank Zambo Anguissa, Matteo Politano, Billy Gilmour, Alessandro Buongiorno.

17.03 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Catanzaro, seconda e ultima amichevole della prima fase della preprazione estiva dei campioni d'Italia a Dimaro-Folgarida. Antonio Conte schiera gli azzurri con il 4-3-3. In porta Meret, davanti a lui la linea a quattro è composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Beukema centrali. In mediana Lobotka con ai lati De Bruyne e Raspadori. In attacco il tridente è composto da Lucca con ai lati Neres e Noa Lang.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lucca, Lang. All. Conte.

CATANZARO (4-4-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Bonini, Verrengia; D'Alessandro, Pompetti, Pontisso, Nuamah; Biasci, Iemmello. All. Aquilani.

16.47 - Catanzaro in campo per il riscaldamento.

16.30 - L'apertura dei cancelli è anticipata per motivi di ordine pubblico, la lunghissima fila di tifosi inizia l'ingresso allo stadio.

Da tempo è annunciato il sold-out. Per l’occasione il Catanzaro, che vanta una delle tifoserie più appassionate della serie B, sarà supportato da più di 400 supporters, che si posizioneranno nella curva Carciato, settore anche quello esaurito da diversi giorni, per un grande colpo d'occhio per questa sfida che chiude il ritiro di Dimaro 2025. La partita sarà visibile anche in diretta in pay per view su OneFootball, DAZN e Sky Primafila al costo di 9,99 euro.

Gli elementi di spicco dell’organico affidato ad Aquilani - e non ancora al completo - sono senza dubbio il capitano e centravanti Pietro Iemmello, soprannominato “Re Pietro” dai propri tifosi, che tra i professionisti ha segnato qualcosa come 181 reti, il centrocampista Jacopo Petriccione, già in serie A con Lecce e Crotone e l’esterno offensivo Marco D’Alessandro, che nella massima serie ha indossato le maglie di Roma, Bari, Atalanta (3 stagioni), Benevento, udinese, Spal e Monza.

Sulla panchina del Catanzaro siede da qualche settimana Alberto Aquilani, già sulla panchine della “Primavera” della Fiorentina e del Pisa, ed e calciatore di Triestina, Roma, Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina, Sporting Lisbona, Pescara, Sassuolo e Las Palmas, per 38 volte (con 5 reti) azzurro con la Nazionale.

Il quattordicesimo ritiro in Val di Sole del Napoli sta per volgere al termine e, per il secondo test match del periodo di permanenza in Trentino, l’asticella si alzerà notevolmente. La formazione di Antonio Conte affronterà in amichevole il Catanzaro, compagine che milita nel campionato di serie B e, nella scorsa stagione, ha raggiunto le semifinale dei playoff, dove è stato eliminato dallo Spezia.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Catanzaro, seconda uscita amichevole del nuovo Napoli di Antonio Conte dopo il primo test perso contro l'Arezzo. Come di consueto, vi offriremo il lungo pre-partita, il live della gara e tutti i contributi e gli approfondimenti post-partita