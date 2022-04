Napoli-Fiorentina 2-3, le pagelle: Insigne inconcludente, KK confusionario, non bastano Osimhen e Dries

Le pagelle di Napoli-Fiorentina 2-3

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospina 5,5 - Non ha chiaramente responsabilità sui gol, anche se non arriva il grande intervento sul secondo o terzo gol e per il resto non è molto sollecitato.

Zanoli 5,5 - Sul primo gol non ha grande aiuto da Politano, resta in mezzo e deve concedere il cross. Viene infilato da Ikoné ul gol, per il resto è anche propositivo, spingendo qualche transizione interna come a Bergamo e dettando la profondità in una delle poche occasioni di Osimhen.

Rrahmani 5 - Sul primo gol resta da solo, con Koulibaly a terra, e non può far altro che respingere corto. Troppa confidenza nell'azione che porta al tris, non manca qualche buon intervento ma nel complesso non la solita prova.

Koulibaly 5 - Subisce l'impatto di Cabral sul gol, poi resta a terra, protesta, è passivo e non dà una mano nel chiudere su Nico Gonzalez. Non convince nel complesso, sbagliando diversi interventi e rompendo troppe volte la linea per vagare per il campo. Nel finale è più un attaccante che un centrale sulle ripartenze viola.

Mario Rui 5,5 - Spinge con qualità, trovando spesso il varco giusto, come sul gol di Osimhen, poi si fa anticipare in un paio di occasioni, come sul sul 2-1 in cui probabilmente subisce una spintarella che lo sbilancia (dal 86' Ghoulam sv)

Fabian 5,5 - Ricorre spesso al lancio per Osimhen, anche perché la linea viola è altissima, e non demerita più di tanto. Soffre quando c'è da correre sul possesso viola per riconquistarla e Spalletti lo sacrifica per una mossa offensiva (dal 55' Mertens 7 - Entra e segna, come al solito. Dà un altro peso all'attacco del Napoli che dopo il pareggio dà la sensazione di poter sempre far male. Feroce anche nella pressione, leggendo prima il giro palla dei viola)

Lobotka 6 - Difficile valutarlo negativamente nonostante la sconfitta e la scivolata sul terzo gol. Resta sempre lucido (97% di precisione), è difficile da superare e quando sterza ed esce dalla pressione viola si aprono gli spazi più interessanti. Senza di lui il Napoli va al lancione lungo per gli ultimi assalti (dall'80' Demme sv)

Zielinski 5 - Sempre un tempo di gioco dopo per l'assist, come sul gol annullato a Osimhen. Non convince tra le linee, finendo per essere leggibile per i viola. Combina poco ma resta in campo tutta la partita.

Politano 5,5 - Qualche accelerazione, andando sul fondo o rientrando, ma senza incidere più di tanto. Fatica nei ripiegamenti, col primo gol che nasce dal suo lato. Non torna in campo nella ripresa (dal 45' Lozano 6 - Sull'1-1 fallisce un comodo assist per Mertens verso la porta. Per il resto non ha un impatto negativo, dando più velocità negli spazi e attacco alla porta rispetto al compagno)

Osimhen 6,5 - Gol e assist in una giornata difficile. Igor lo francobolla e riesce quasi sempre a disarmarlo, perdendoselo poi sul gol in cui butta giù la porta dal nulla e dà senso agli ultimi minuti. Anche sul gol di Mertens c'è il suo zampino con l'assist dalla sinistra. Per il resto non viene servito granché, per la verità, talvolta è ignorato dai compagni, quando trova il gol è in fuorigioco perché viene servito un secondo dopo.

Insigne 4,5 - Fa sempre la scelta sbagliata o semplicemente la fallisce, non trovando mai precisione al tiro o all'assist, soprattutto nella prima mezz'ora quando la Fiorentina lascia spazi enormi. Venuti va in difficoltà con poco, ma nonostante questo non incide e sbaglia molto (73% di precisione). Il pallonetto che termina alto, con Osimhen al suo fianco, fotografa la sua stagione in fase di conclusione. I compagni lo cercano spesso anche in profondità, ma non ha gamba per affondare (dall'80' Elmas sv)