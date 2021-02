Napoli-Juventus 1-0, le pagelle: Insigne fa 100! Lozano gladiatore, Rrahmani e Meret insuperabili

Meret 7,5 - Un paio di ottimi interventi, soprattutto su alcune girate da pochi passi, ma da premiare sia perché chiamato in causa nel riscaldamento per l'infortunio ad Ospina ma anche per l'infortunio nel finale che lo costringe a stare al centro della porta praticamente senza mobilità.

Di Lorenzo 7 - Da premiare per l'intelligenza con cui gestisce anche il giallo del primo tempo, che porta molti avversari a cercarlo con continuità. Non abbocca ad un paio di trappole ed i bianconeri alla fine girano a largo e raramente sfondano da quel lato.

Rrahmani 7,5 - Un muro! La partita esalta ad un certo punto le sue qualità e sovrasta di testa clienti scomodi come Ronaldo e Morata. Sempre concentrato, legge in anticipo diversi palloni al centro. In crescita anche nell'uscita dal pallone, addirittura palla al piede in alcuni frangenti.

Maksimovic 7 - Lontano parente del difensore disastroso delle ultime gare. Massima applicazione fino al 96', anche nell'uscita dal basso, concedendo poco o nulla nei duelli corpo a corpo e sbrogliando diversi situazioni pericolose.

Mario Rui 6,5 - Costretto agli straordinari da quel lato, se la cava con ordine, applicazione, aggiungendo alla sua partita anche diverse giocate di buona qualità quando in possesso del pallone.

Bakayoko 6,5 - Non manca qualche palla persa, quando deve rincorrere non ha grande passo, ma è il prezzo da pagare per una gara generosa, coraggiosa, provando a difendere in avanti per almeno 60-70 minuti, fino a quando regge il fiato suo e dei compagni. Al limite dell'area è una diga e recupera un'infinità di palloni.

Zielinski 6 - Non incanta. Diverse buone giocate, ma senza prendersi rischi giocando praticamente davanti alla difesa. Spende tanto, non sembra brillantissimo e viene richiamato in panchina (dal 64' Elmas 6 - Alterna qualche buona giocata nello stretto ad errori per provare ad essere propositivo. Nel finale si adegua al clima di battaglia e fa densità dietro la linea del pallone)

Politano 6 - Non una gara semplice, agendo basso per non soffrire difensivamente, ma pur partendo da lontano sguscia via e qualcosa porta a casa, tra angoli e falli. Perde lucidità alla distanza e viene sostituito (dal 64' Fabian 6 - Aggiunge più palleggio, qualche sterzata per eludere la pressione e far scorrere minuti nel momento di difficoltà. Poi nel finale si mette dietro la palla e si adegua alla lotta)

Insigne 7 - Dalla Juve alla Juve. Rompe l'incantesimo, iniziato proprio contro i bianconeri, siglando il 100esimo gol in azzurro peraltro dal dischetto. Una gioia meritata per lo spirito messo in campo, sdoppiandosi in fase difensiva per raddoppiare. D'alta scuola anche diverse giocate nello stretto sulla pressioen (dall'87' Lobotka sv)

Lozano 7 - Da oggetto misterioso a idolo dei tifosi. Un gladiatore, portando palla lontano dalla propria area fino al 90' al punto da stirarsi. Sul dolore, scalcia l'ultimo pallone ed allontana la minaccia. Il Napoli, rispetto alla Supercoppa, la vince da quel lato con il messicano che tiene basso Cuadrado oscurando una delle armi migliori dei bianconeri.

Osimhen 6 - Non ha grandi occasioni, ma quando può allunga la squadra, detta il movimento ma per gran parte deve fare a sportellate con Chiellini che per un fallo su di lui meriterebbe il secondo giallo. Spalle alla porta soffre nel giocare tecnicamente in spazi brevi. L'ingresso di Petagna, senza toccare un pallone, rende l'idea della difficoltà della sua gara (dal 75' Petagna sv - Non riesce a difendere palla contro Chiellini e negli spazi non ha velocità)