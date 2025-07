Napoli-Lang, dall'Olanda confermano: accordo col Psv! Percentuale di rivendita e premio al Brugge

Il Napoli ha chiuso l’operazione per Noa Lang, attaccante del PSV, sulla base di 28 milioni di euro. La conferma arriva direttamente dall'Olanda, dall'autorevole The Telegraph. L’accordo prevede anche una clausola del 10% sulla futura rivendita in favore del club olandese. La trattativa era già avviata da tempo, e ora le fonti vicine al giocatore confermano che il trasferimento è imminente. Il Club Brugge, ex squadra del calciatore, riceverà una quota di solidarietà stimata in circa 800.000 euro, in virtù degli accordi FIFA sui trasferimenti internazionali.

Lang, arrivato al PSV nel 2022 per 15 milioni di euro, ha collezionato 63 presenze, 19 gol e 14 assist in due stagioni, contribuendo alla conquista di due titoli nazionali. Tuttavia, la sua prima annata è stata segnata dagli infortuni, che ne hanno limitato l’impatto. Nella scorsa stagione ha avuto momenti decisivi, come il gol nei minuti finali contro il Feyenoord. Il giocatore desiderava il trasferimento al Napoli già a gennaio, ma il PSV ha deciso di trattenerlo fino alla fine della stagione, garantendogli però una cessione estiva in caso di offerta congrua: promessa ora mantenuta.