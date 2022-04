Napoli-Roma 1-1, le pagelle: senza Lobotka si spegne la luce, Insigne e Lozano i migliori

Le pagelle di Napoli-Roma 1-1



TuttoNapoli.net

Meret 6,5 - Con coraggio esce su un pallone sulla trequarti e soprattutto su Zaniolo in uscita prendendo nettamente il pallone. Per il resto viene graziato su un paio di colpi di testa e poi nel finale può nulla sul gol.

Zanoli 5,5 - Non una grande spinta, sbagliando di più rispetto alle ultime uscite, ma tutto sommato tiene il duello con Zalewski che lo beffa solo con una sterzata nel primo tempo. Nella ripresa preferisce lasciargli soltanto il cross col piede debole.

Rrahmani 5,5 - Anche lui, come KK, un passo indietro: di testa non domina come al solito e soffre la profondità di Abraham. Nel finale senza Osimhen continua a lanciare lungo e fa ripartire facile la Roma: inspiegabile.

Koulibaly 5,5 - Come con la Fiorentina, non ai suoi livelli. Qualche chiusura, ma anche diverse imprecisioni, un intervento con troppa foga a centrocampo gli vale il giallo, la squalifica per Empoli ed una gara con diversi rischi anche se nel finale risolve un paio di situazioni rischiosissime.

Mario Rui 6,5 - Una diagonale su Pellegrini salva il risultato evitando un gol praticamente fatto. Sempre applicato, disputa una buonissima prova che riscatta il passaggio a vuoto con la Fiorentina.

Anguissa 6 - Bene nel primo tempo, esaltandosi nel fraseggio stretto, più fatica nella ripresa col Napoli che prova a gestire senza averne la capacità. Inizia a sbagliare anche tanto e soffre nel finale.

Lobotka 6,5 - Senza di lui si spegne la luce, come già accaduto in tante occasioni in passato. Gestisce alla grande il pallone, favorisce l'uscita e poi un problema muscolare lo costringe ad uscire ed il Napoli perde la gestione (dal 57' Zielinski 6 - Entra ed ha un paio di occasioni dal limite per chiuderla, ma non ne approfitta, poi dà nuove energie anche in non possesso sulle transizioni pericolose della Roma)

Fabian 5,5 - Lontano parente del giocatore decisivo dei mesi scorsi. Qualche buona intuizione, poi per il resto si limita al gioco corto e viene anche arretrato con l'uscita di Lobotka (dal 68' Demme 6 - Inserito per avere più compattezza centrale, ma la Roma riesce comunque a trovare ottime transizioni. Fa quello che può con le sue caratteristiche)

Lozano 7 - Fa impazzire Zalewski nella prima mezz'ora soprattutto, costringendo Ibanez ad uscire spesso alle spalle e aprire la linea difensiva. Si procura il rigore con un allungo che testimonia anche la crescita di condizione ed è sempre pericoloso fino a quando resta in campo (dal 68' Elmas 6 - Una buona palla per mandare Zielinski al tiro, poi per il resto può poco negli spazi larghi sui lanci da dietro in un fase difficile per i suoi)

Osimhen 6 - Il Napoli trova insolitamente buone soluzioni sugli esterni ed il gioco passa poco dai suoi piedi se non con la solita palla lunga che però porta poco. Combatte, è sempre pericoloso in qualche modo e con Lozano ha sicuramente più assistenza negli allunghi (dall'83' Mertens sv)

Insigne 7 - Finalmente su livelli più vicini al suo enorme talento. Gioca bene tecnicamente, si vede subito che è più ispirato e funziona anche l'asse con Lozano col cambio gioco. Realizza il rigore, pesantissimo, che però non vale i tre punti decisivi per alimentare la corsa Scudetto (dall'83' Juan Jesus sv)