Napoli-Spezia 1-0, le pagelle: Raspa punisce l'anti-calcio! Kvara li fa impazzire, Mario Rui rischia la frittata

Le pagelle di Napoli-Spezia 1-0

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - Risponde presente su uno dei pochi tentativi dello Spezia, poi è tagliato fuori sul retropassaggio suicida di Mario Rui ma per il resto nn è quasi mai impegnato.

Di Lorenzo 6 - Non molto coinvolto in sovrapposizione o nelle lunghe fasi di fraseggio, complice anche l'azione che spesso si sviluppa sull'out opposto. E' comunque pulito in uscita, ordinato quando attaccato, anche se accade raramente.

Rrahmani 6,5 - Legge bene diverse transizioni dello Spezia, rallentando il portatore di palla e favorendo i compagni che si ricompattano. Salva sulla linea evitando la befa e ince diversi uno contro uno.

Juan Jesus 6,5 - Schierato da titolare risponde presente. Attento su un paio di attachi alla profondità, vince tanti duelli e fa partire l'azione con velocità da dietro.

Mario Rui 5,5 - Sbaglia un retropassaggio suicida per Meret che per poco consegna il gol della beffa allo Spezia- Per il resto è poco sollecitato, si vede pochino anche in fase propositiva anche perché fino all'ingresso di Simeone il Napoli non ha saltatori per crossare.

Anguissa 6 - Tiene a bada la pressione furiosa dello Spezia, si butta spesso dentro da mezzala pura. Ha una grandissima occasione per segnare il secondo gol di fila, ma trova la respinta di piede. Esce puramente per una questione di gestione (dal 57' Zielinski 6,5 - Dall'inizio o subentrando, non cambia la qualità che riesce a dare alla manovra, trovando sempre l'imbucata tra le linee)

Ndombele 5,5 - Forza un paio di giocate, ma per caratteristiche ed anche per la voglia di mettersi in mostra. Appare comunque in crescita, almeno fisica, anche se la posizione centrale non si sposa col suo spirito d'iniziativa. Esce all'intervallo (dal 45' Lobotka 7 - Entra e velocizza il giro-palla, merito delle sue qualità ma anche di uno Spezia che non ha via via la stessa intensità. Si butta anche dentro per creare superiorità quando viene preso praticamente a uomo)

Elmas 6 - Una serpentina bellissima, ma per il resto combina con Kvaratskhelia ma non trova mai il varco giusto. Nella ripresa si vede a tratti, poi perde lucidità e viene sostituito (dal 75' Gaetano sv)

Politano 6 - Non demerita, anche se ha risultati altalenanti quando tenta la giocata e raramente salta l'uomo. Il gioco si sviluppa quasi sistematicamente su Kvaratskhelia e lui accompagna spesso senza palla (dal 57' Lozano 6,5 - Sbaglia due tocchi da due passi, quasi a porta vuota, ma arriva tante volte sul fondo ed in una di queste circostanze nasce il pallone che porta al gol-vittoria che inevitabilmente cambia anche la sua valutazione)

Raspadori 6,5 - Un paio di giocate nello stretto d'altissimo livello, esaltandosi quasi nel traffico, ma senza riuscire ad incidere al tiro. Da falso nove a tutti gli effetti spesso non attacca il primo palo e non ha sicuramente il peso in area di rigore contro il pullman piazzato dallo Spezia, ma dopo un paio di conclusioni errate trova il destro vincente proprio alle spalle di Simeone.

Kvaratskhelia 7 - E' sicuramente l'uomo più pericoloso del Napoli, supera sistematicamente il diretto avversario, spesso anche più di uno, ma trovando sempre un'opposizione al tiro e poca fortuna quando serve l'assist al compagno. Inspiegabile l'uscita dal campo (dal 68' Simeone 6 - Da' sicuramente peso in area e cambia un po' le carte nell'assedio finale. Anche la sua presenza contribuisce a creare un po' di spazio a Gaetano e Raspadori alle spalle nell'azione del gol)