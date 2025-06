Ndoye, agenti in arrivo a Bologna: Manna vuol inserire qualche contropartita

Ndoye, la resa dei conti: ora però servono 40 milioni per portarlo via da Bologna. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, I manager della Binary Sports, l’agenzia che cura gli interessi del calciatore, sono attesi a Bologna in settimana per discutere il futuro dell’esterno svizzero. Dopo il mancato addio a gennaio, l’addio in questa sessione estiva appare molto più probabile.

La sensazione è chiara: Ndoye partirà in presenza della giusta offerta. E i margini per trattare ci sono, ma si parte da una base diversa rispetto a qualche mese fa. All’epoca sarebbero bastati 25 milioni con bonus per intavolare un accordo. Ora, invece, la prima valutazione estiva si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante, che però Giovanni Manna potrebbe provare a rinegoziare con Giovanni Sartori, magari inserendo una o più contropartite tecniche per abbassare il costo dell’operazione.