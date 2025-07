Ndoye, avvicinamento Napoli-Bologna! Sky: le cifre e gli ultimi aggiornamenti

Non solo l’affare Beukema tra Bologna e Napoli. Resta infatti caldissimo anche il fronte Dan Ndoye. Se per il difensore siamo alle battute finali e Antonio Conte con ogni probabilità potrà averlo già nel ritiro di Dimaro, per l'attaccante invece bisognerà ancora lavorare ma nelle ultime ore sono arrivati degli aggiornamenti sulle valutazioni da parte dei colleghi di Sky Sport 24 che aprono uno spiraglio per il doppio colpo.

Il Bologna infatti è sceso a 40mln di euro mentre il Napoli - che non ha ancora presentato un’offerta definitiva - può arrivare a 35mln di euro e poi l’affare potrebbe giocarsi sui bonus. La forbice però s’è assottigliata. Il giocatore non ha ancora l’accordo completo col Napoli, ma le parti sono molto vicine: il Napoli è arrivato ad una proposta d’ingaggio di 3mln netti più bonus a stagione. Una volta trovato l’accordo definitivo con Ndoye poi il club partenopeo lavorerà per diminuire la forbice col Bologna con cui continua a parlare sul fronte Beukema.