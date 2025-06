Osimhen, l'Al-Hilal pagherà la clausola! Si attende il via libera dell’attaccante

Ore caldissime per il futuro di Victor Osimhen, sempre più vicino a un trasferimento nella Saudi Pro League. Secondo quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, fonti vicine all’Al-Hilal confermano che il club saudita ha formalmente comunicato al Napoli la volontà di versare l’intera clausola rescissoria, fissata a 75 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni del bomber nigeriano. La palla, ora, passa al giocatore: la squadra allenata da Simone Inzaghi resta in attesa del via libera da parte di Osimhen per poter procedere alla chiusura dell’operazione.